В интернет по паспорту

Депутаты Ленинградской области разработали законопроект, который обяжет россиян регистрироваться в соцсетях под реальными паспортными данными, а за нарушение правил регистрации – штрафовать пользователей от одной до трех тысяч рублей, а соцсеть – от 100 до 300 тысяч. Детям младше 14 лет предлагается полностью запретить пользование соцсетями, а родителей, не уследивших за чадом, штрафовать на две тысячи рублей, если ребенок зарегистрируется «где не надо». Депутат Госдумы России Виталий Милонов уже внес эту инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента. А вы поддерживаете идею регулировать доступ граждан к интернету?

Ирина Егорова, заведующий библиотекой МБОУ «Кадетская школа», Сосногорск:

– По моему мнению, вопрос этот очень важный. Интернет для подавляющего большинства наших сограждан стал ежедневной частью жизни. Под анонимностью можно спокойно планомерно расшатывать наше государство, поэтому такой закон совершенно своевременен. Но особенно страдают наши дети – они самый уязвимый контингент. Мы обязаны их спасать.

Олег Мальцев, специалист финансового управления администрации Усть-Цилемского района:

– Как вы уследите за ребенком? Он ушел в школу, нашел сеть wi-fi или включил интернет-доступ на телефоне. После чего зарегистрировался где захотел. Глупо на родителей вешать это. Государство в очередной раз хочет забрать деньги россиян.

Дмитрий Пастухов, директор микуньской школы №2:

– Мне представляется данное предложение разумным, в силу того что началось преступное использование данных ресурсов для воздействия на наших детей в частности. Небезызвестные группы «уводят» в фантазийный мир наших деток. Тут также важно не перегнуть палку. Слишком заорганизованное может вывести соцсети в подполье.

Игорь Бурлаченко, арбитражный управляющий из Сыктывкара:

– Считаю, что идея не лишена смысла. Очевидно, что провайдерам прибавится работы по идентификации пользователей, да и проблем при создании аккаунта у взрослых прибавится. Видимо, при регистрации нужно будет направлять скан паспорта, т.е. придется подсуетиться желающим зарегистрироваться. При этом решается не только проблема несовершеннолетних пользователей, но и проблема злоупотреблений анонимностью. Сейчас чаты и блоги бывают забиты такими недопустимыми выражениями, которых тот же пользователь в обычной жизни ни за что себе не позволит, резонно опасаясь получить отпор. В общем, плюсов больше, чем минусов.

Ольга Чупрова, директор центра «Гудвин», село Усть-Цильма:

– Доступ детей в интернет нужно контролировать, но не запрещать. Дети из соцсетей, где мы их видим, уйдут на тысячи сайтов, куда не пустят чужих, это и закрытые трансляции, и очень модные чаты, и видеочаты на ютубе, где не нужны ни регистрация, ни паспорт. Думаю, поздно запрещать соцсети, нужно с первого класса учить детей информационной безопасности. Родителям опять же следует принять на себя ответственность за поведение ребенка в сети, контролируя его аккаунты, и не пренебрегать родительским контролем.

Юрий Вавилов, общественник, Инта:

– Идею регулировки доступа в интернет не поддерживаю. Она изначально провальная. Законы Яровой тому пример. Либо власти отключают интернет вообще – по примеру Северной Кореи, либо дают ему возможность развиваться по его собственным законам. Это вполне самоорганизуемая и саморегулируемая вещь.

Константин Субботин, тренер-преподаватель по рукопашному бою ДЮСШ №1, Сосногорск:

– Да, полностью поддерживаю. Сейчас дети даже на уроках сидят в соцсетях. Если все получится, то они хоть начнут книги читать и соответственно начнут мыслить.

Василий Сметанин, предприниматель из Усть-Куломского района:

– В общем, идею регулирования доступа граждан поддерживаю, особенно запрет детям до 14 лет. Через соцсети идет много негативной и провокационной информации, которую необходимо модерировать и отслеживать, чем должны заниматься спецслужбы. Но в то же время нельзя взять и все запретить, при принятии закона надо учесть все нюансы.

Антонина Зиновьева, пенсионер:

– Не считаю, что штрафы ограничат пользование детей соцсетями и интернетом, ведь и сейчас при регистрации в соцсетях требуют дату рождения, а внесение паспортных данных – это вообще глупость. Где же защита персональных данных? В школе сейчас такое количество домашних заданий детям, рефератов, что без интернета их зачастую не сделаешь. Может, все-таки группы в соцсетях фильтровать по возрасту?

Нина Карманова, депутат Совета сельского поселения Помоздино:

– Регистрироваться в интернете под реальными паспортными данными вполне допускаю, а также полностью поддерживаю идею регулирования доступа к интернету детям, не достигшим 14 лет. Но штрафовать родителей, не уследивших за чадом, на две тысячи рублей – слишком накладно для семейного бюджета. Во-первых, не каждый родитель разбирается в регистрации в сети, а во-вторых, невозможно уследить за ребенком: или он в сети, или просто играет в компьютерные игры.

Светлана Мозер, начальник управления организации и обеспечения деятельности ГОУ ДПО «КРИРО»:

– По поводу взрослых я согласна, они должны нести ответственность под реальными никами. По доступу детей в интернет – не согласна. Для начала законодатели пусть продумают вопрос о должном информировании детей об опасностях в соцсетях и научат правильно им пользоваться, чтобы ребята сами могли почувствовать потенциальные угрозы и проявили умение им сопротивляться. Мало того, каким образом родители должны контролировать выход ребенка в интернет с мобильного устройства, например, в школе? При каких условиях они получат штраф за это? Получается, нужно уволиться с работы и денно и нощно бдеть за дитем? Запреты к хорошему не приведут.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Не с того надо начинать. Запретами проблему не решить. Наши одаренные дети очень быстро по паспортам бабушек и дедушек зарегистрируются, а, как известно, запретный плод сладок. В интересный мир впрыгнули все очень быстро, а культуру пребывания в нем не привили (да ее и нет вообще-то). С семьи надо начинать и с младенческого возраста. В наше время без социальных сетей даже школьникам будет трудновато. Ставить ограничения на домашний компьютер можно, но вы не думаете, что могут появиться подпольные клубы по всевозможным интересам? Однозначно поддерживаю то, что все должно быть открыто и не под вымышленными именами. Настораживает вопрос утечки регистрационной информации коммерческим структурам.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Полностью согласна, что детям младше 14 лет абсолютно нечего делать в соцсетях и родители должны контролировать это вопрос. Если будет введена регистрация граждан-пользователей соцсетей, будет меньше фейков, и каждый опубликовавший свое мнение в сети будет нести ответственность за него.

Елена Дворникова, и.о. заведующей кафедрой СЛИ:

– Если в двух словах, то глупость, технически не реализуемая. Начиная с того, что такой подход нарушает закон о защите персональных данных, и заканчивая тем, что у провайдеров нет возможности в режиме реального времени отслеживать достоверность паспортных данных.

Светлана Павлова, начальник отдела администрации Усинска:

– Я полностью поддерживаю данную инициативу и считаю, что такие меры безопасности и защиты должны были принять гораздо раньше. Регистрация в соцсетях по паспорту – это скрытая информация, доступная только для определенного круга людей, ведь мы покупаем билеты онлайн, пользуемся денежными картами, госуслугами через интернет, и там тоже мы указываем свои паспортные данные, и никто не возмущается. А регистрируясь в соцсетях и указывая там паспортные данные, мы защищаем себя и свою семью от различных недобросовестных пользователей. Если у тебя все в порядке с совестью и законом, то тебе нечего скрывать, тем более что для всех ты и останешься под выбранным ником. И штрафы правильные. А маленьким детям вообще нечего делать в интернете, тем более без присмотра родителей.

Константин Боталов, генеральный директор ООО «Ковбой Менеджмент», Сыктывкар:

– Эта инициатива изначально обречена на провал, как и любые другие запретительные меры в России. Необходимо бороться не со следствием, а причиной проблемы. Разработчикам законопроекта можно порекомендовать еще требовать не только паспорт, но и справку от психиатра (что ты ничем таким не болен) и справку от участкового (что ты действительно проживаешь по тому месту, который указан в паспорте). А следом службе судебных приставов разрешить накладывать запрет на посещение социальных сетей, если у тебя будет финансовая задолженность, или проставлять статус в профиле, например, «не оплатил жилищно-коммунальные услуги». Депутатам предлагаю перечитать главу 2 Основного закона Российской Федерации (ст.ст. 22-24, 28-31). Нужно развивать образование, культуру, досуг детей, осуществлять поддержку родителей, поощрять общественно полезную деятельность, выращивать сильных лидеров. В стране, где стоимость посещения хорошего театра или выставки превышает стоимость алкогольного напитка, не может по определению быть высокой социальной самоответственности. И запретительными мерами эту ситуацию не исправить.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.