За бесплатной юридической помощью обратились 169 сыктывкарцев

Единый день оказания бесплатной юридической помощи прошел 24 марта в столице Коми. Организатором бесплатных правовых консультаций стало Коми отделение Ассоциации юристов России. К акции также присоединились Прокуратура Республики Коми, региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия», Государственная инспекция труда в Республике Коми и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Прием вели более 20 юристов.

— Дни бесплатной юридической помощи при нашем участии проходят в республике не в первый раз и пользуются неизменной популярностью среди населения. Услуги юриста, порой, не всем по карману, особенно социально незащищенным гражданам, которым часто требуется правовая помощь. Поэтому наша миссия – обеспечить возможность получения такой помощи, – отметил председатель Регионального отделения «Ассоциации юристов России» в Республике Коми Сергей Усачёв

Жители столицы получили консультации по вопросам трудовых споров, имущественных и наследственных прав, жилищного, семейного и административного права. Специалисты также проконсультировали граждан по вопросам подготовки заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера.

Консультирование было организовано в офисе регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми, Коми республиканской Академии государственной службы и управления, Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина.

Кроме того, в этот же день директор Республиканской общественной приемной Главы Коми Виктория Сидорова и председатель Регионального отделения «Ассоциации юристов России» в Республике Коми Сергей Усачёв подписали Соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать доступности юридической помощи.

По заверениям организаторов, подобные акции пройдут также в ближайшее время в Воркуте, Сосногорске и Сыктывдинском районе.