Отдых по списку

Сергей Гапликов поручил муниципалам присмотреть за каждым ребенком

Тему детского отдыха и летнего трудоустройства подростков обсудили на заседании правительства Коми. В результате власти городов и районов получили поручение узнать, как будет отдыхать каждый ребенок с их территории, а предприятиям, которые трудоустраивают подростков, посулили преференции.

Подобные правительственные совещания проходят дважды в год по вполне накатанной схеме. Осенью чиновники докладывают, как и в каких количествах дети и подростки отдыхали и трудоустраивались прошедшим летом, происходит «разбор полетов», если что-то пошло не так. Весной напоминают итоги прошлого лета и говорят о планах на будущее.

Также и на сей раз министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова продемонстрировала привычные слайды с графиками, показывающими, сколько детей было охвачено организованным отдыхом в прошлом году и сколько будет в нынешнем, отдельно привела цифры по особо одаренным детям, детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и так далее. Цифры грядущего лета местами оптимистично превышали прошлогодние. Например, в 2017 году планируется выделить порядка 13 300 льготных путевок (на две сотни больше, чем в прошлом году).

Средняя стоимость затрат на одного ребенка (из республиканского и муниципальных бюджетов) составит 937 рублей в день. Всего на отдых и оздоровление несовершеннолетних в этом году собираются направить 355,4 миллиона рублей, из них 323,2 миллиона – средства республиканского бюджета. Это на 10 миллионов меньше, чем в прошлом году, но разницу намереваются сгладить за счет менее затратных форм отдыха. Всего организованным отдыхом или оздоровлением в этом году будет охвачено порядка половины детей и подростков, в абсолютных цифрах – 86 628 человек.

Есть и определенные проблемы: не хватает профильных смен в лагерях для подростков от 14 лет, муниципалитеты не полностью осваивают квоты на путевки, выделяемые на условиях софинансирования, не хватает профессионального персонала в лагерях (опытные педагоги летом в отпусках).

Но глава Коми Сергей Гапликов в большей степени обратил внимание не на озвученные министром проблемы, хотя и дал поручение внимательно проверять, как будет укомплектован штат в лагерях, а задался вопросами: «Если нынешним летом организованный отдых гарантирован пятидесяти процентам детей и подростков Коми, то чем будут заниматься остальные пятьдесят процентов? Кто за ними будет присматривать? Минобраз в курсе? А руководители муниципалитетов?» Не дождавшись внятного ответа, руководитель региона поручил муниципальным властям провести на местах соответствующий мониторинг, дабы было ясно, как проведет лето каждый несовершеннолетний житель Коми, и доложить об этом к 1 мая.

Как сообщили «Республике» в минобрнауки Коми, по итогам заседания правительства Наталья Михальченкова поставила перед ведомством задачу охватить мероприятиями в каникулярный период сто процентов детей школьного возраста.

Кроме того, Сергея Гапликова возмутила формулировка одной из трех задач организации летней кампании в докладе Натальи Михальченковой. Звучала она как «сохранение жизни и здоровья детей». Глава саркастически поинтересовался, как же это докатились до жизни такой, что, организуя оздоровление детей, основной задачей ставится сохранение их жизни и здоровья? Наталья Михальченкова пообещала подобрать более подходящую формулировку.

Кроме того, на заседании презентовали интернет-портал Camp-online, где собирается информация обо всех детских площадках и лагерях, в которых будут отдыхать дети из Коми. По словам руководителя Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Александра Просужих, с помощью этого сервиса можно будет получить максимально полную информацию о лагере (описание, фотографии, программа отдыха и т.д.), узнать, кто работает там вожатыми, связаться с ними или администрацией учреждения.

О летнем трудоустройстве подростков рассказал министр труда, занятости и социальной защиты республики Илья Семяшкин. В последние годы летом в Коми работают порядка десяти тысяч несовершеннолетних, грядущие каникулы, видимо, исключением не станут. На организацию летней занятости подростков в нынешнем году планируется выделить 40 миллионов рублей. 20 миллионов – средства муниципалитетов, 10 миллионов – из республиканского бюджета, еще 10 миллионов – средства работодателей. Желание взять на работу подростков изъявили порядка 700 организаций, их могут нанять младшими воспитателями, библиотекарями, медрегистраторами, кондукторами и так далее. По традиции фактически все дети оленеводов летом работают у своих же родителей в тундре.

Сергей Гапликов предложил Илье Семяшкину, чтобы возглавляемое им ведомство разработало преференции лучшим организациям, готовым взять на работу подростков. Какие организации достойны этих преференций, должен показать смотр-конкурс. Кроме того, он рекомендовал муниципальным властям обращать внимание на подростков в плане привлечения их к реализации различных проектов по благоустройству территорий.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА, Виктора БОБЫРЯ, Фото vk.com