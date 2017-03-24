Шаг к добродетели

К 1 апреля в Коми должна исчезнуть очередь в дома-интернаты для пенсионеров

Все пенсионеры республики, стоящие в очереди на места в психоневрологических интернатах, должны занять свои койки в таких учреждениях до наступления апреля. Даже если министру труда, занятости и социальной защиты Илье Семяшкину придется их лично туда отвозить. Так распорядился глава Коми Сергей Гапликов на очередном заседании правительства региона.

Одной из тем, вынесенных на обсуждение на заседании, было выполнение поручений президента России по организации ухода за пожилыми людьми. Прежде чем дать слово министру, ответственному за эту сферу, Сергей Гапликов сам весьма эмоционально высказался, призвав всех заботиться о ближних.

– К сожалению, жизнь так устроена, что все мы будем в этом возрасте, я бы не хотел оказаться в ситуации, когда некому будет принести мне стакан воды, подать руку, когда окажусь на полу или на земле. Пожилые родственники порой не могут даже рассчитывать на помощь своих родичей, особенно те, кто проживают на селе. Призываю всех – и больших руководителей, и начальников – начать с себя и проявить заботу о тех, кто живет рядом, – заявил глава. – В рамках нашего проекта «Добродетель – шаг к возрождению» прошу всех на своих рабочих местах, вне зависимости, какой это орган власти, разработать мероприятия по оказанию помощи пожилому населению.

Илья Семяшкин в своем докладе обрисовал, как и в каких количествах помощь пожилым людям оказывается сейчас. В числе прочего он рассказал об устройстве в различные дома-интернаты. Судя по представленному министром графику, в простые интернаты или дома для престарелых очередей в Коми давно нет никакой. А вот в дома-интернаты психоневрологического профиля, увы, пока сохраняется, места в них сейчас ждут 83 человека. Но вопрос обязательно будет решен в этом году, поскольку открыто психоневрологическое отделение в Княжпогостском районе, 50 мест добавится за счет перепрофилирования Тентюковского интерната в Сыктывкаре, за счет переделки помещений расширят на 20 коек соответствующее заведение в Ухте.

Сергея Гапликова, однако, информация по интернатам не удовлетворила, и он напомнил Илье Семяшкину, что тот ручался за то, что очередность в эти учреждения будет ликвидирована до конца первого квартала. Эта информация уже легла на стол президента России. До конца квартала на момент заседания оставалось восемь суток, так что губернатор задался вопросом: «Сможет ли Илья Семяшкин сдержать обещание?» Тот стал объяснять, что де-факто обещание уже сдержано, места в интернатах есть, осталось решить некоторые вопросы с оформлением и доставкой постояльцев в интернаты.

Сергей Гапликов в ответ предложил Илье Семяшкину самому сесть в машину и заниматься перевозкой людей в интернаты. И если к 1 апреля все пенсионеры, которые должны попасть в интернаты, туда не попадут, реализацией президентских поручений в регионе будет заниматься уже кто-то другой. Илья Семяшкин кратко отрапортовал: «Так и будет сделано».

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru