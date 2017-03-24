Уважаемые работники культуры и деятели искусства, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников культуры!

Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий на земле. Культура формирует духовное достояние нации, нравственные устои общества, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к родной земле, воспитывает патриотизм.

Люди вашей профессии – яркие, энергичные, увлеченные, творческие и инициативные. Проводимые вами праздники, конкурсы, выставки, фестивали и другие мероприятия вызывают неподдельный интерес и собирают большое число участников и зрителей. Спасибо за яркие эмоции и незабываемые впечатления, которые вы дарите нам, за высокий профессионализм, преданность профессии, любовь ко всему прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Желаем неиссякаемой энергии, творческих успехов, семейного счастья и благополучия, удачи в реализации всех намеченных планов, пусть ваша работа будет в радость вам и всем жителям республики!

Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми