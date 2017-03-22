Коми филиал «Т Плюс» намерен расширить круг интинских потребителей

Проект по объединению зон теплоснабжения Интинской ТЭЦ и «РК-1» получил предварительное одобрение муниципальных и региональных властей.

Коми филиал «Т Плюс» в 2017 году направит на повышение надежности оборудования Интинской ТЭЦ более 94 миллионов рублей. В планах – ремонты всех пяти котлоагрегатов и турбоагрегата №5, электротехнического оборудования, зданий и сооружений, а также тепловых сетей.

Об этом и перспективах Интинской ТЭЦ в целом директор Коми филиала «Т Плюс» Олег Грошев доложил на совещании, прошедшем в администрации Инты в рамках рабочего визита в город главы республики Сергея Гапликова. По словам Олега Грошева, станция стабильно прошла пик зимних энергетических нагрузок и уже сейчас активно готовится к летней ремонтной кампании.

Отдельно директор филиала остановился на проекте по повышению эффективности местного энергоузла, который разрабатывает компания «Т Плюс». Он предусматривает присоединение тепловых нагрузок «РК-1» ООО «Тепловая компания» к Интинской ТЭЦ. Это позволит решить проблему избыточности городских тепловых источников, снизить их убыточность и повысить качество теплоснабжения. При этом в перспективе тариф для нынешних потребителей «РК-1» может быть снижен (сейчас он выше, чем у ИТЭЦ). При совместном финансовом участии «Т Плюс» и МО ГО «Инта» проект может быть реализован за два года.

Данное предложение было одобрено участниками совещания. Также глава Коми положительно охарактеризовал динамику и объемы ремонтов, проводимых «Т Плюс», и отметил, что компания в нынешнем отопительном сезоне в полном объеме выполняет обязательства по надежному и бесперебойному теплоснабжению потребителей.

В тот же день руководитель региона и члены правительственной делегации посетили Интинскую ТЭЦ, где ознакомились с состоянием оборудования и технологическими процессами по производству тепловой и электрической энергии.