Надежда Дорофеева вошла в комиссию Совета законодателей России по образованию и науке

Кандидатуру председателя Госсовета Коми в ходе совещания в формате видеоконференции представила председатель комиссии, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

– У Надежды Борисовны колоссальный опыт работы в системе образования. Она является кандидатом наук, более 30 лет возглавляла техникум, она очень хорошо знает систему среднего профессионального образования и вопросы, которые относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации, – подчеркнула Оксана Козловская.

По словам Надежды Дорофеевой, работа в комиссии позволит более эффективно продвигать на федеральном уровне законодательные инициативы республики, связанные с реализацией государственной политики в сфере образования и науки.

– Совет законодателей – это орган, который аккумулирует самые успешные законодательные практики регионов. Он дает экспертную оценку подготовленных законопроектов, помогает устранить недостатки, сформировать подкрепленную аналитикой аргументацию, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Как рассказала председатель Госсовета Коми, одно из ключевых направлений Совета законодателей – мониторинг ситуации в регионах по основным социально значимым направлениям.

Так, комиссия по образованию и науке является соисполнителем подготовки вопроса, включающего три основные темы: обеспечение учащихся учебной литературой, подготовка и переподготовка кадров для образования и перевод школ на односменный режим работы. Члены комиссии проанализируют состояние дел в регионах и представят информацию о существующих проблемах для дальнейшего поиска путей их решения.

– Я уделю этой теме особое внимание в ходе своих рабочих поездок в города и районы республики. Мы обсудим ее с педагогическими коллективами и руководством учебных заведений, – рассказала Надежда Дорофеева. – Ближайшая поездка состоится в начале апреля в Сосногорск. Важно обсудить вызовы, стоящие перед сферой образования, выявить болевые точки и приоритетные направления работы. Для этого необходим открытый диалог с педагогами, потому что они, как никто другой, знают о ситуации в сфере образования. Все озвученные предложения будут проработаны с органами исполнительной власти республики. Необходимые договоренности уже достигнуты с профильным министерством образования, науки и молодежной политики республики.

В ходе совещания члены комиссии утвердили план работы на 2017 год, а также обсудили вопросы, связанные с инновационной деятельностью регионов и механизмами ее стимулирования.

Пресс-служба Госсовета Коми

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА