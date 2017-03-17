Язык в эпоху интернета

В Сыктывкаре прошла международная научная конференция «Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы». В ее работе участвовали более сотни экспертов из восьми зарубежных стран и двадцати регионов России. Семьдесят докладов прозвучало очно, еще десять специалистов представили свои работы по интернету в режиме онлайн.

Двухдневный научный форум стартовал 16 марта в зале Коми республиканской академии государственной службы и управления. Участников конференции приветствовали члены республиканского правительства.

– Язык – это часть культуры народов, – отметила первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова. – В эпоху интернета язык должен развиваться, проникать в IT-пространство. В нашей республике электронная письменность на коми языке получила хорошее развитие. Идет постоянная работа не только по сохранению, но и по расширению области функционирования языка.

Лариса Максимова обратила внимание участников встречи, что именно в Коми на протяжении нескольких лет работает Центр инновационных языковых технологий, благодаря чему удалось разработать и апробировать довольно много интересных электронных продуктов.

Подробно о деятельности центра рассказала председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Нина Нестерова. За несколько лет работы создан национальный корпус коми языка, реализован проект «Коми школа», создана компьютерная терминология на коми языке, словарь «Базовая терминология для коми локации компьютерных программ», разработаны и апробированы онлайн– и офлайн-системы проверки правописания коми и других языков и т.д.

Член Совета Федерации Валерий Марков напомнил о том, как четверть века назад его сын, будучи студентом, сделал первую раскладку коми языка на клавиатуре.

– И первая конституция республики на коми языке печаталась на этом же компьютере, – рассказал сенатор. – А теперь такую раскладку может сделать любой старшеклассник, который увлекается информатикой. Но электронная письменность не может заменить обычную. Человек оставляет следы не только через клавиатуру, но и на бумаге, которые рассказывают о том, что было сделано. Электронная письменность – мощное подспорье для молодого поколения, потому что в отличие от нас они с детства существуют в мире цифровых технологий. Важно суметь заинтересовать их изучением национальных языков через информационные технологии.

Спикер парламента Надежда Дорофеева отметила тот факт, что электронная письменность сегодня необходима для сохранения и популяризации родных языков. Она подчеркнула, что конференция имеет большое значение в деле сохранения и популяризации языков народов страны.

– Научный форум объединил всех, кто неравнодушен к будущему родных языков: ученых, педагогов, общественников, – отметила председатель Госсовета. – Уверена, что такое широкое представительство позволит всесторонне рассмотреть вопросы, связанные с популяризацией языков в электронном пространстве. Сегодня, в эпоху глобализации, эта тема обретает особое значение. Все больше людей читают книги, справочники и словари не в стенах библиотек, а с экранов планшетов. Поэтому важно двигаться в ногу со временем и использовать информационные технологии. Сохранение и популяризация родных языков, а также внедрение в практику электронной письменности – это общие задачи для всех сидящих в этом зале.

В качестве успешного проекта в этой сфере Надежда Дорофеева привела разработку республиканского Центра инновационных языковых технологий – национальный корпус коми языка.

Министр национальной политики Коми Елена Савтенко отметила, что Россия может стать примером языковой политики для всего мира. Она обратила внимание присутствующих на тот факт, что сегодня уже мало того, что языки живут в устном или письменном виде.

– Необходимо их распространение в интернете, – отметила министр. – Это дает возможность общаться на родных языках в социальных сетях, читать новости, получать нужную информацию и услуги. Это важно еще и для того, чтобы носитель любого языка не чувствовал себя ущемленным. Развитие цифровой лингвистики и распространение малочисленных языков в интернете стало отчасти результатом уникальной языковой и национальной политики нашей многонациональной страны, где сохраняется и используется более двухсот языков.

Заместитель председателя совета Ассамблеи народов России, член Комиссии по образованию и историческому просвещению Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, руководитель Центра этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования Ольга Артеменко отметила, что Европа отстала от России в вопросе сохранения малых языков.

– У нас имеется уникальный опыт методики преподавания и изучения языков России, – напомнила она. – В 1948 году был создан институт национальных школ, задача которого была в том, чтобы, сохраняя качество родных языков, сделать качественным русский язык. Советскими специалистами был разработан особый подход в изучении русского на базе национальных языков. Сейчас следует вернуть ту методику, но использовать ее в обратном направлении: изучать родные языки с опорой на русский. За все годы советской власти в России были потеряны только два национальных языка, а преподавание в школах велось с опорой именно на родные языки детей.

После пленарного заседания участники конференции продолжили работу в секциях. Доклады были посвящены вопросам поддержки и функционирования национальных языков, историческому опыту документирования языка, проблемам современной языковой политики, функционирования языка в интернете. На секциях также обсуждались вопросы организации виртуальных текстохранилищ с возможностью поиска языковых единиц по различным параметрам. Поднималась тема развития электронных библиотек и образовательных ресурсов: словарей, переводчиков, учебников, образовательных программ, игр и тестов на различных языках.

Научный сотрудник Университета Барселоны Эктора Алос-и-Фонта, ныне живущий в Чебоксарах, рассказал о том, как школьники используют родной язык в интернете. Его доклад назывался «Профиль сельских школьников Чувашии, использующих чувашский, татарский, русский или иностранный язык на социальных сайтах и в sms-сообщениях».

– Мне хотелось изучить какой-нибудь новый язык, – рассказал Эктор сыктывкарским журналистам. – И я выбрал Чувашию, где две трети населения – носители чувашского языка. Этот язык получает большую государственную поддержку, его в обязательном порядке уже четверть века преподают в школах.

Проектный менеджер Национальной библиотеки Финляндии Юсси-Пекка Хаккарайнен рассказал о проекте оцифровки тридцати тысяч документов на двадцати уральских языках.

В пятницу в рамках конференции прошли мастер-классы.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА