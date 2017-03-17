Чиновников приучат к раздельному сбору мусора

Год экологии, объявленный президентом России, поддержали в Общественной палате республики обсуждением соответствующих болевых точек. Вместе с отраслевыми экспертами о накопившихся отходах и планах по их утилизации рассказал первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Роман Полшведкин.

С неутешительных цифр начал доклад Роман Полшедкин, сообщив, что из одиннадцати регионов Северо-Запада России Коми занимает шестое место по количеству образующихся ежегодно отходов. Он отметил, что, по данным за 2015 год, в регионе образовалось почти восемь с половиной миллионов тонн отходов и эта цифра постоянно увеличивается (в среднем на шестьсот тысяч в год).

Исходя из этих цифр эксперты сделали вывод, что всего в Коми скопилось более ста двадцати миллионов тонн отходов. Из них лишь двадцать процентов, по данным первого заместителя министра, являются используемыми, то есть пригодны в качестве какого-либо сырья.

– Наибольшее количество отходов сосредоточено в Воркуте – порядка шести миллионов тонн. В основном их образует угледобыча, – пояснил Роман Полшведкин.

Напряженная ситуация, по его словам, и с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Из тех восьми с половиной миллионов тонн отходов на долю ТКО приходится 538 тысяч тонн ежегодно. В Коми около ста восьмидесяти объектов размещения ТКО, только 43 из них внесены в государственный реестр и являются полностью легальными. Работа по легализации оставшихся еще предстоит.

– С 2012 года завершено строительство трех площадок временного хранения ТКО в Богородске, Мордино и Сизябске, а также четырех площадок складирования древесных отходов в Аджероме, Жешарте, Мордино и Усть-Куломе. Площадки временного хранения ТКО ныне не используются, потому что нет основного объекта накопления отходов – полигона. Его строительство заканчивается в Сторожевске. После доработки и экспертизы полигон запустят во втором полугодии текущего года, – сказал докладчик.

Вопрос утилизации биологических отходов, по его словам, в Коми закрыли, приобретя крематоры для их уничтожения. Роман Полшведкин также сообщил, что периодически в республике появляются потенциальные инвесторы, готовые вложить деньги в проекты, связанные с экологией. Например, есть предложение построить за пять лет в Эжвинском районе Сыктывкара завод по производству древесного спирта (метанола) из отходов, который обеспечит рабочими местами триста человек. Проект, по словам Романа Полшведкина, находится на рассмотрении Минприроды РК и администрации города.

Сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков отметил, что нужно строить полигоны и иные места хранения отходов с расчетом на будущее, ведь тот же полигон в Сторожевске имеет свою проектную мощность и через несколько лет заполнится.

– Эту проблему нужно поднимать уже сейчас, потому что это очень затратное мероприятие, – отметил он.

Роман Полшведкин рассказал, что в ближайшее время в зданиях органов исполнительной власти планируют устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, так как, по его личным наблюдениям, «чиновники – самые нерачительные субъекты». В Сыктывкаре, пояснил он, установлено 170 контейнеров. Оценить их эффективность еще только предстоит.

Отвечая на вопрос о том, внедряют ли раздельный сбор мусора в глубинке, Роман Полшведкин сказал, что там этот процесс идет сложно. Он привел пример, как на берегу озера Дон-ты в Усть-Куломском районе установили контейнеры, и там они продержались всего две недели. Вероятнее всего, считает Роман Полшведкин, находится много охотников сдать их на металлолом.

Тем не менее директор общественной организации «Эжва – это мы» Алексей Панюков призвал внедрять раздельный сбор мусора повсеместно, вплоть до детских садов и школ.

– Дети на это чутко реагируют, им можно прививать такие вещи даже в игровой форме, – сказал Алексей Панюков.

Ярослав СЕВРУК