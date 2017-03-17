Депутаты Госсовета Коми окунулись в проблемы биоэнергетики

Есть ли в республике перспективы у биоэнергетики, а также что нужно сделать для ее развития, обсудили депутаты регионального парламента на заседании круглого стола. Вывод, к которому народные избранники пришли при помощи присутствовавших на заседании специалистов: топливо из древесных отходов – вещь хорошая, но для повсеместного внедрения неподходящая.

Экскурс в историю биоэнергетики в регионе провел начальник отдела лесопромышленного комплекса Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Андрей Кривошеин. Он пояснил, что каждый год в республике появляется как минимум полтора миллиона тонн древесных отходов и их надо утилизировать, желательно с пользой. Несколько лет назад местные специалисты побывали в Архангельской области, посмотрели, как с древесными отходами обращаются там, взяв опыт на вооружение. В первую очередь решили строить площадки для складирования этих отходов, чтобы они не валялись по лесам и оврагам, не гнили попусту. Тут, по словам Андрея Кривошеина, и случилась незадача: в Архангельске строительство одной такой площадки (асфальтобетонной, с пожарным водоемом) обходилось в два миллиона рублей, в Коми – почти в пятнадцать раз дороже. В качестве причины такого удорожания специалист минпрома назвал очень большую придирчивость местных надзорных органов. Дальше начали выдавать субсидии на закупку оборудования тем, кто желает открыть пеллетное или брикетное производство, – до 30 процентов от стоимости. По этому поводу гендиректор Коми тепловой компании Игорь Глухов заметил, что в реальности суммы были ограничены четырьмя миллионами, в то время как производительность в полторы тонны брикетов или гранул в час обходится примерно в 50 миллионов.

За это время в Коми появилось несколько пеллетных и брикетных производств, работающих с разной эффективностью. Например, в Удорском районе топливо из отходов оказалось практически невостребованным, там все крупные котельные находятся в непосредственной близости от железной дороги, так что топить углем выходит дешевле.

В районах, где железной дороги нет, наоборот, выгоднее топить щепой или же упомянутыми топливными брикетами. Там биотопливо идет нарасхват. Игорь Глухов посетовал на то, что производители брикетов, с которыми Коми тепловая компания заключала договоры на поставку топлива, переоценили свои возможности, и практически все, за исключением компании «СевЛесПил», свои обязательства недовыполнили. Даже управление ФСИН, которое тоже занимается производством брикетов.

– Я с ними разговаривал, объяснял: «Если топлива не хватит и мы поселок какой-нибудь заморозим, мы с вами сами лично будем производство брикетов на зоне осваивать». Подумали, немного сбавили объемы, которые готовы поставить, но и их не выдержали, – рассказал Игорь Глухов.

При этом он подчеркнул, что в тех муниципалитетах, где уже подведен природный газ или же он должен там появиться в ближайшие годы, переводить котельные на топливо из древесных отходов нет никакого смысла. На газе все равно будет дешевле.

Послушав рассуждения Игоря Глухова на тему эффективности употребления того или иного вида топлива, депутаты забеспокоились, не пострадает ли угольная отрасль от того, что в южных и восточных районах Коми сейчас древесное топливо стало более предпочтительным. В ответ гендиректор КТК заверил, что, во-первых, в Коми широко используется уголь Кузбасса, который, по наблюдениям Игоря Глухова, качественнее интинского. Во-вторых, интинский уголь с шахты продают за полторы тысячи рублей за тонну, а после транспортно-разгрузочных накруток он стоит уже 5400 рублей.

– Сколько там шахтерам с этих полутора тысяч перепадает? Рублей 500? Да я им готов эти 500 рублей за тонну просто так отдавать, лишь бы меня этот уголь покупать не заставляли, – убеждал парламентариев тепловик.

Поскольку в ходе заседания вспомнили о построенных площадках для хранения древесных отходов в Корткеросском районе, где производство пеллет или брикетов до сих пор не создано, депутаты решили поинтересоваться у первого зама районной администрации Александра Артеева, до каких пор имущество, в которое вложены миллионы, будет простаивать, заваленное отходами, которые не перерабатываются.

– Строительство площадок – это не панацея, это для безопасности населения, – туманно ответил Александр Артеев, после чего заявил, что пеллеты – это не тот сегмент рынка, что будет конкурентоспособным, и лично ему отопление дома пеллетами влетает в копеечку.

Заместитель генерального директора ООО «Лузалес» Андрей Пийр, все заседание молча слушавший мнения других, в финале высказал свое:

– Красиво говорим, а о населении забыли. Котлов для пеллет или брикетов у населения нет, поэтому мало берут такое топливо. Вот покупку этих котлов и нужно было субсидировать, тогда бы спрос появился. А вообще в биоэнергетике главное – от отходов избавиться.

В результате депутаты решили, что биоэнергетика в Коми движется во вполне правильном направлении, однако подход к ней должен быть комплексным, с учетом мнений всех сторон.

Анна Потехина

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА