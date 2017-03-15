Парламентарии Северо-Запада встретились в Сыктывкаре

В среду Государственный Совет Коми принимал гостей – коллег по Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В заседании президиума ПАЗСР приняли участие руководители региональных законодательных собраний и областных дум из Архангельска, Пскова, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областей, а также Карелии и Ненецкого автономного округа.

– Парламентская ассоциация – это мощный ресурс и авторитетное объединение парламентариев, которое позволяет консолидировать усилия для решения на законодательном уровне принципиально важных вопросов, актуальных для регионов Северо-Запада России, – поприветствовал парламентариев глава Коми Сергей Гапликов. – Одной из важнейших тем для выработки предложений являются перспективы развития Арктической зоны России с учетом того, что часть регионов Северо-Запада имеют относящиеся к ней территории. Мы все объединены связями: логистическими, экономическими, трудовыми. Эта тема будет обсуждаться и в рамках Арктического форума в Архангельске с участием президента России. Поэтому решения, выработанные в результате совместной работы в рамках ассоциации парламентариев Северо-Запада, могут и должны лечь в основу принимаемых по итогам форума решений.

Особое внимание Сергей Гапликов обратил на решение вопросов транспортной доступности, напомнив, что Коми совместно с руководством Вологодской и Архангельской областей выступила с инициативой по корректировке методики отнесения автомобильных дорог к различному уровню полномочий и передаче в федеральную собственность ряда региональных автодорог:

– Это касается в первую очередь дорог, которые по своему стратегическому назначению, функциональной значимости, существующей загрузке уже фактически выполняют задачу федерального значения, связывая целые регионы с федеральными центрами. Вместе с тем они до сих пор не имеют статуса федеральных автодорог, что не позволяет привести их в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими транспортную безопасность.

Спикер парламента Коми Надежда Дорофеева в свою очередь отметила, насколько важна поддержка ПАСЗР при лоббировании региональных законодательных инициатив на федеральном уровне:

– Согласованная позиция по ключевым вопросам позволяет нам выработать консолидированные решения, готовить убедительные доводы и представлять подробную аналитическую информацию по Северо-Западу России. Вопросы, которые мы с вами поднимаем и обсуждаем, выносим на рассмотрение конференций и президиума ПАСЗР, всегда острые, актуальные и социально значимые. Примером может служить проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Это инициатива законодательного собрания Вологодской области, мы ее поддержали в 2015 году на конференции Парламентской ассоциации, а затем направили в Госдуму. Законодательная инициатива касалась ужесточения ответственности за нападение на врачей и медперсонал. Тогда наша инициатива, к сожалению, не была поддержана, но сейчас федеральные власти осознали актуальность этой темы и вернули ее на рассмотрение.

Один из вопросов повестки дня состоявшегося в Сыктывкаре заседания президиума ПАСЗР тоже был на медицинскую тему. Зампред Псковского областного собрания депутатов Александр Котов предложил затраты на лечение больных редкими (орфанными) заболеваниями передать на уровень Федерации, поскольку субъектам найти такие средства зачастую сложно, и граждане не получают своевременное лечение в полном объеме. Например, в Псковской области на эти цели из регионального бюджета тратится около 200 миллионов рублей.

– Из федерального бюджета уже оплачивается лечение ряда редких заболеваний. Поэтому по сути мы просим лишь расширить их перечень. Надеюсь, наш голос будет услышан, – отметил псковский парламентарий.

Кроме того, члены президиума приняли примерный план работы ассоциации и ее органов на 2017 год, передали на доработку в профильный комитет законопроект об изменении Градостроительного кодекса России в части снижения административных барьеров для застройщиков, поддержали обращение Мурманской областной думы о присвоении звания тренера людям, не имеющим педагогического образования, а также определились с датой и местом проведения очередного заседания президиума 52-й конференции ПАСЗР. Она пройдет с 13 по 15 июня на базе Архангельского областного собрания депутатов.

На брифинге по окончании заседания председатель ПАСЗР Виктор Новожилов, который возглавляет Архангельское областное собрание депутатов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в ассоциацию входит 11 региональных законодательных собраний. Этот институт создан для того, чтобы продвигать законопроекты на федеральный уровень, лоббировать интересы северян.

– Это наша первоочередная задача. Два года назад Северо-Западная ассоциация заключила соглашение с Парламентской ассоциацией Дальнего Востока и Забайкалья, куда входит 10 субъектов России. А если законопроект поддерживают 20 субъектов, то отношение депутатов Госдумы к законодательным инициативам этих регионов уже совершенно другое, – отметил Новожилов.

Надежда Дорофеева добавила, что ассоциация активно продвигает законопроекты, касающиеся развития Арктики, и впервые в план работы на 2017 год включены подразделы, связанные с северными территориями и экологией.

В целом работу коллег Коми Виктор Новожилов оценил на отлично и поблагодарил за теплый прием. В этот же день парламентарии побывали в Максаковском социально-оздоровительном центре и на Монди СЛПК.

Галина Владис

Фото Дмитрия Напалкова