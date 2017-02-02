Жителей Республики Коми обследуют на наличие онкозаболеваний

В учреждениях здравоохранения Республики Коми на этой неделе пройдет массовая акция по обследованию граждан на выявление онкозаболеваний. Акция призвана обратить внимание жителей региона на важность своевременного выявления этого вида заболеваний на ранней стадии.

В медицинских учреждениях будет организована возможность оперативно проконсультироваться и пройти осмотр специалистов разного профиля. В дальнейшем, при необходимости, пройти специализированные исследования на выявление возможных онкологических заболеваний.

В учреждениях приемы будут вести специалисты акушеры-гинекологи, онкологи, хирурги, будут работать смотровые кабинеты для женщин и мужчин, кабинеты по отказу от курения. Также по необходимости будут проведены маммографические, флюорографические и ультразвуковые исследования.

Медицинские учреждения организуют также информационные мероприятия, на которых можно будет узнать информацию о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний.

При посещении всех специалистов при себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Во всех учреждениях здравоохранения будут распространены профилактические материалы.

3 февраля в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 66) будет организован прием врача-онколога. Желающие смогут записаться на прием заранее по телефону регистратуры: 8(8212) 44-25-53.

Прием будет проходить в кабинете №406 с 11.00 до 15.00.

Кроме паспорта и медицинского полиса для более детального осмотра с собой желательно иметь рентген-снимки и результаты УЗИ-исследований.

4 февраля в поликлинике Коми республиканского онкологического диспансера (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 6, 2 этаж ) с 9.00 до 13.00 будет организован День открытых дверей, в ходе которого пройдут осмотры и консультации специалистов-онкологов.

Мероприятие пройдет в тот же день и в Воркутинском филиале Коми республиканского онкологического диспансера (г. Воркута, ул. Пирогова, 7б). Приемы будут проходить также с 9.00 до 13.00.

3 и 4 февраля на базе флюорографического отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера (г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 3) состоятся Дни открытых дверей. Всех желающие смогут пройти флюорографическое обследование.

Часы работы – пятница (03.02.) – 8.00-16.30, суббота(04.02.) 8.00-14.00.

3 и 4 февраля на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера ( г. Сыктывкар, ул. Морозова, 112/1) будет организован отдельный прием специалиста-дерматолога по вопросам новообразований на коже.

Часы работы специалиста – пятница (3.02) – 8.00 – 19.00, суббота (04.02) 8.00-14.00

Возможна предварительная запись и информирование по телефону регистратуры – 8(8212) 31-65-77.

Мероприятия в районах Республики Коми

Наименование учреждения здравоохранения Дата проведения План мероприятий. Наименование специалистов осуществляющих прием, режим работы ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара» 04.01.2017 30.01.2017 02.02.2017 03.02.2017 Будет организована работа специалистов Центральной поликлиники (Карла Маркса д.116): Смотровой, кабинет № 103, 8.00-12.00 Прием онколога-маммолога, кабинет № 323 (резервный № 329), 8.00-12.00. Маммография по направлению онколога-маммолога, кабинет № 205, 8.00-12.00. УЗИ молочных желез по направлению онколога-маммолога, кабинет № 326, 8.00-12.00. Перед посещением специалистов необходимо подойти в регистратуру с паспортом. Семинар «Профилактика онкологических заболеваний» ул. Советская, д. 13 (Национальная библиотека Республики Коми) в 15:30. Лекция «Профилактика онкологических заболеваний» ул. Кирова, д. 21 (Дом развития культуры и искусства) в 11:00. Работа кабинета по отказу от табакокурения и проведение анкетирования с 8.00 до 12.00 (ул. Карла Маркса, д.116, каб. 102). ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №2» 04.02.2017 Прием акушера-гинеколога с 9.00 до 12.00 Прием акушерки смотрового кабинета с 9.00 до 11.00 Прием онколога с 10.00 до 12.00 Проведение УЗИ исследований с 8.00 до 9.30 ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3» 04.02.2017 Прием онколога с 9.00 до 14.00 Прием уролога с 8.00 до 14.00 Работа смотрового кабинета женского и мужского с 8.00 до 14.00. Флюорография легких с 8.00 до 13.30. Рентгенкабинет с 8.00 до 13.30 Кабинет маммографии с 8.00 до 13.30 Школа отказа от курения с 12.00 кабинет № 121 Исследование крови на онкомаркеры по направлению от уролога и онколога в рамках сотрудничества с частной негосударственной лаборатории ООО «Клинико-лабораторный центр» ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» 04.02.2017 года Прием онколога с 8.00 до 11.00 Прием уролога с 8.00 до 11.00 Прием врача акушера-гинеколога с 8.00 до 13.00 Работа смотрового кабинета с 8.00 до 13.00. Флюорография легких с 8.00 до 12.30. Прием в кабинете УЗИ исследований с 11.00 до 13.00 Рентгенкабинет с 8.00 до 12.30 Кабинет маммографии с 8.00 до 12.00 Школа отказа от курения с 9.00 до 11.00 ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница» (г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, 24) 02.02.2017 г. 01.02.2017г.- 03.02.201г. 04.02.2017г. 06.02.2017 г. Прием врача онколога с 14.00 до 16.00 Прием смотрового кабинета с 8.00 до 12.00 Прием акушера-гинеколога с 8.00 до 11.00 Прием акушера-гинеколога с 8.00 до 18.00 ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №1» 31.01.2017 г. Прием врача гинеколога с 15.00 до 17.00 (по номеркам) На уровне подросткового кабинета проводятся беседы, выдаются памятки по профилактике курения. График работы подросткового кабинета: 01.02.2017 г. с 11.30 до 13.00 02.02.2017 г. с 10.00 до 13.00 03.02.2017 г. с 09.00 до 12.00 ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №2» 3.02.2017 С 1.02.2017 г. по 10.02.2017 г. 14.00-16.30 прием детского хирурга (каб.7) 14.00-16.30 прием специалиста по паллиативной помощи (врач-педиатр) – консультирование по вопросам обезболивающей терапии (каб.№27) 9.00-16.30 телефонное консультирование по вопросам обезболивающей терапии Проведение лекций, распространение листовок, размещение анонса о Всемирном Дне борьбы против рака на сайте поликлиники и в новостной группе «В контакте». ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №3» 02.02.2017 г. 14.30-18.30 прием детского хирурга 9.00-16.00 работа детского Центра здоровья Распространение информационных материалов, трансляция видеороликов. ГБУЗ РК «Эжвинская детская городская поликлиника» 27.01.2017 г. 01.02.2017 г. Прием детского уролога-андролога с 14.00 до 16.00 Лекция «Здоровое питание. Основы профилактики онкозаболеваний.» Прием гинеколога с 14.30 до 17.00 ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 04.02.2017 г. 9.00-12.00 кабинет медицинской профилактики 9.00-12.00 смотровой кабинет 9.00-12.00 процедурная медицинская сестра по забору крови на онкомаркеры 9.00-12.00 работа флюорокабинета 9.00-12.00 кабинет по отказу от курения ГБУЗ РК «Койгородская ЦРБ» 02.02.2017 9.00-13.00 прием онколога первичного онкокабинета 9.00-13.00 работа лаборатории 9.00-13.00 работа рентген кабинета 9.00-13.00 кабинета медицинской профилактики ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» 02.02.2017 10.00-15.00 прием акушера-гинеколога 10.00-15.00 прием онколога 10.00-15.00 работа смотрового кабинета. В структурных подразделениях будут проведены беседы по вопросам ранней профилактики рака. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 04.02.2017 г. Поликлиника №1: С 10.00 до 13.00 – прием онколога первичного онкологического кабинета С 10.00 до 13.00 – работа женского смотрового кабинета С 10.00 до 13.00 – работа мужского смотрового кабинета С 10.00 до 13.00 – УЗИ исследование С 10.00 до 13.00 – работа кабинета отказа от курения ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» 01.02.2017 г. – 04.02.2017 г. 8.00-15.00 прием онколога, 8.00-15.00 прием в смотровом кабинете 8.00-15.00 прием гинеколога 8.00-15.00 прием врачей во врачебных амбулаториях 8.00-15.00 работа кабинета флюорографии. Изготовление и раздача буклетов и памяток по раннему выявлению онкологических заболеваний. Оформление стенда к Всемирному Дню борьбы против рака. ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» С 01.02.2017г. по 04.02.2017 г. 9.00-16.00 прием онколога 9.00-16.00 работа кабинета отказа от курения 9.00-16.00 прием акушеров-гинекологов, работа смотровых кабинетов. ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» 04.02.2017 г. 04.02.2017 г. 9.00-13.00 – Работа передвижных флюорографа, маммографа (у здания ЦРБ) 8.30-13.00 прием первичного онкокабинета 8.30-13.00 акушера-гинеколога, 8.30-13.00 флюорокабинета (стационарного) Распространение буклетов, листовок по профилактике онкологических заболеваний, лекции и беседы в организованных коллективах. ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ» 03.02.2017 г. 8.00-15.45 прием онколога 8.00-15.45 прием акушера-гинеколога 8.00-15.45 работа смотрового кабинета 8.00-15.45 работа кабинета УЗИ 8.00-15.45 работа смотрового кабинета в поликлинике пгт. Жешарт Работа передвижной маммографической установки в п. Мадмас Изготовление и раздача буклетов и памяток по раннему выявлению онкологических заболеваний. Выпуск санитарных бюллетеней в поликлиниках и амбулаториях.

Ухта и близлежащие территории

Наименование учреждения здравоохранения Дата проведения Наименование специалистов осуществляющих прием ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» 04.02.2017 08:00-13:00 Онколог 08:00-13:00 Хирург 08:00-13:00 Уролог 08:00-13:00 Нарколог-психиатр (кабинет отказа от курения) 08:00-13:00 Смотровой кабинет 08:00-13:00 Кабинет флюорографии 08:00-13:00 Кабинет УЗИ 08:00-13:00 Кабинет маммографии ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2 п. Ярега» 04.02.2017 09:00-12:00 Акушерка 09:00-12:00 Кабинет УЗИ 13:00-16:00 Кабинет профилактики ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница» 03.02.2017 04.02.2017 11:00-12:00 Кабинет профилактики 08:00-12:00 Кабинет профилактики 08:00-12:00 Смотровой кабинет 08:00-12:00 Кабинет маммографии ГБУЗ РК «Нижнеодесская районная больница №1» 03.02.2017 10:00-11:00 Акушер-гинеколог 08:00-15:00 Смотровой кабинет 08:00-15:00 Кабинет профилактики ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 01.02.2017-03.02.2017 04.02.2017 12:00-15:00 Уролог по направлению врача терапевта (пол.№1) среда, пятница 08:00-12:00 четверг 10:00-15:00 Смотровой кабинет (пол.№1) среда, пятница 08:00-13:00 четверг 12:00-18:00 Смотровой кабинет (пол.№2) 09:00-14:00 Маммолог по направлению врача терапевта (пол.№1) ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница» 01.02.2017 14:00-16:00 Онколог 12:00-15:00 Гинеколог 08:30-11:30 Смотровой кабинет 08:30-11:00 Нарколог (кабинет отказа от курения) ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» 04.02.2017 08:00-12:00 Онколог 08:00-12:00 Уролог 08:00-12:00 Акушер-гинеколог 08:00-12:00 Смотровой кабинет 08:00-12:00 Кабинет флюорографии 08:00-12:00 Кабинет УЗИ 08:00-12:00 Кабинет маммографии ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница» 03.02.2017 01.02.2017-04.02.2017 14:00-17:30 Онколог 08:00-14:00 Смотровой кабинет 12:00-17:30 Акушер-гинеколог (в женской консультации) 09:00-15:00 Кабинет флюорографии ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница» 03.02.2017 11:00-13:00 Хирург 09:00-12:00 Нарколог-психиатр (кабинет отказа от курения) 08:00-12:00 Смотровой кабинет 14:00-17:00 Акушер-гинеколог 08:00-16:30 Кабинет флюорографии

Воркута и близлежащие территории

Наименование учреждения здравоохранения Дата проведения Наименование специалистов осуществляющих прием ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» 04.02.2017 09:00-14:00 Хирург (каб.40) 09:00-14:00 Онколог (каб.38) 09:00-14:00 Смотровой кабинет (каб.61) 09:00-14:00 Кабинет флюорографии 09:00-14:00 Кабинет УЗИ 09:00-14:00 Кабинет маммографии ГБУЗ РК «Воргашорская больница» 01.02.2017 09:00-14:00 Акушер-гинеколог ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» 04.02.2017 09:00-14:00 Врач-онколог (каб.314) 09:00-14:00 Врач-акушер-гинеколог (каб.106) 09:00-14:00 Центр здоровья (каб.122) 08:00-12:00 Кабинет маммографии (каб.415) 09:00-14:00 Кабинет УЗИ (каб.225) 09:00-14:00 Кабинет флюорографии (каб.420)

фото с сайта ohrana-zdorovja.ru