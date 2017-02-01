Пора отказаться от наличных?

Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в стране. По его словам, за счет этого можно было бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. «Считаю, что нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров», – сказал Силуанов, выступая на съезде партии «Единая Россия». А вы готовы отказаться от наличных?

Дмитрий Пастухов, директор средней школы №2 города Микуня:

– Лично мне очень удобно пользоваться электронными деньгами. Все расчеты давно веду в них (еще со студенчества – в то время уже действовали карты Сбербанка). Неудобств пока не вижу, хотя риски очевидны.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Отказываться от наличных совсем, думаю, преждевременно и не– оправданно. Пользуясь техническими устройствами при операциях с денежными средствами, мы часто сталкиваемся с неполадками техники: зависает компьютер, происходит сбой программы, человек забыл пароль или ПИН-код и так далее. Пока универсального способа обмена денежными средствами нет, нет и крайней необходимости отменять расчет наличными.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Ничего революционного в этом предложении я лично не вижу, и любому законопослушному гражданину нечего скрывать от налоговых и иных органов. Мы уже привыкли к безналичному расчету за коммунальные платежи и ходим по магазинам не с наличными деньгами, а с банковскими карточками. Удобства очевидны. Дорогостоящие покупки мы делаем за свою жизнь не так часто и, как правило, уже давно по безналичному расчету.

Юрий Гурьянов, руководитель ООО «МИГ», Усинск:

– Отказ от наличности прикроет серые схемы в конвертах, но это временная мера, заработают криптовалюты, появятся векселя, микрозаймовые опционы и тому подобное. Зачем под эгидой борьбы за собираемость налогов и прозрачность экономики снова пытаться обмануть население? Сначала нужно добиться устойчивой экономики, без кризисов и потрясений, без скачков валют, а потом уж думать, как побудить население России поверить в банковскую систему и держать все свои наличные в российских банках.

Мое предложение – нужно начинать с себя. Предлагаю всему правительству и администрациям регионов перейти на карту МИР. Отличаться данная карта будет тем, что за снятие с нее наличных или перевод денежных средств на другую карту будет взиматься 30-процентная пошлина, а по итогам года обнародовать список трансакций по картам.

Наталья Фатеева, инженер ПОПЭС МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», Печора:

– Отказ от наличных денег будет непростым. Во-первых, взаимоотношения между коммерческими банками занимают до трех-пяти дней, а платеж иногда нужен именно сегодня. Во-вторых, оплата операционных услуг даже при совершении незначительных платежей от полутора до трех процентов. В-третьих, блокировка счетов получателей зарплаты на карты, минуя решение судебных органов, ограничивает права простых граждан.

Николай Братенков, пенсионер из Ижмы:

– Почему умная Европа так не делает, если это выгодно для сбора налогов? Там хоть пользуйся наличными, хоть картой. Кто как хочет. А у нас опять – не как хочешь, а как кому-то надо сверху.

Игорь Усачев, индивидуальный предприниматель из Корткероса:

– Москва, как всегда, живет в своем мире, забывая, что на периферии все еще XIX век, что есть территории, где люди обогревают дома дровами, живут за счет дикоросов, нет дорог, водопроводов, канализации, общественных туалетов и даже проводной связи, не говоря об интернете. Забывая, что есть масса людей, которые не могут себе позволить пользоваться интернетом в силу финансовой несостоятельности. Забывая, что еще много людей, которые в ужасе от электронного мира и не понимают иной системы расчета, кроме наличных. Люди, для которых простой поход к банкомату сравним со сдачей ЕГЭ, никогда не смогут пользоваться виртуальными средствами, это не вопрос обучения, это проблема образа жизни. Вот когда дорастем до уровня технического прогресса современной Японии, лет через 300, тогда и можно перейти полностью на безнал.

Эдуард Пименов, главный редактор газеты «Звезда», Корткеросский район:

– Москвичи, возможно, могут отказаться от наличных. А как быть в селе без них? Во-первых, не везде принимают оплату по карте, во-вторых, нет терминалов и даже банкоматов. Чтобы снять или вложить деньги, необходимо поехать в райцентр. Пусть министр финансов приедет в какой-нибудь отдаленный населенный пункт и попробует оплатить по своей карте какую-нибудь свою «внутрикольцевую» прихоть.

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– В силу привычки, в силу того, что пока не обеспечена полная безопасность банковских карточек и потому, что приходится экономить, я пока не готова отказаться от наличных расчетов. С карточек средства уходят гораздо быстрее.

Никита Петреев, председатель Союза студенческой молодежи Воркуты:

– Отказаться от наличных не готов. Во-первых, никто оплату в автобусах не отменял, а за проезд картой не расплатишься. А во-вторых, даже если у тебя достаточно денег на карточке, то наличные деньги тоже должны быть. Мало ли что.

Юлия Филиппова, зооинженер из Усть-Цилемского района:

– Без учета географического расположения отдаленных сельских населенных пунктов и того, что там нет терминалов, отсутствуют связь и интернет, заработную плату стали перечислять на карты. Людям приходится приспосабливаться, отпрашиваться с работы, брать отгулы, чтобы съездить до ближайшего терминала. Расстояние составляет от 35 до 100 километров, это по нашим-то дорогам с речными переправами. Также не в каждом магазине имеется терминал для оплаты за товар. Некоторые предприниматели, пользуясь этим, скрывают свои доходы. Если будет отличная связь, будут в шаговой доступности интернет и терминалы, тогда и можно переходить на безналичные расчеты.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

– Лично сам я уже давно перешел на «карточные расчеты» и перевод средств через онлайн-ресурсы. Отсутствие в торговой точке возможности произвести безналичный расчет воспринимаю как нежелание собственника объекта торговли демонстрировать оборот финансовых средств и уход от налогов. Такие торговые точки я просто не посещаю. Другое дело – отдаленные населенные пункты, где еще должным образом не налажена связь и часть населения по объективным, особенно возрастным причинам не может пользоваться электронным финансовым ресурсом. Здесь необходим переходный период. Ну а в целом считаю, что наличность нужна лишь тогда, когда нет условий для безналичного расчета, например, при покупке лесных даров на ярмарке выходного дня.

Руслан Искандаров, руководитель Коми региональной патриотической общественной организации «АРТЕЛЬ»:

– Вывод наличных денег из оборота – это главная цель глобалистов в установлении тотального контроля над людьми. При оплате банковской картой в базе данных остается информация о том, что вы купили, где вы купили, когда купили. Как показывает опыт наложения незаконных арестов на банковские счета граждан приставами (притом арестовываются детские пособия, зарплаты, единственные средства к существованию), люди затем месяцами должны бегать по судам и носить пачки справок приставам, чтобы снять арест. Вывод из обращения наличности ставит под удар социально незащищенные слои населения, которые хоть как-то могли копить деньги не в банках. Убирать из оборота наличные деньги нельзя.

Наталья Бутрим, преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина:

– Я не готова полностью отказаться от наличных и считаю это нецелесообразным, так как будут затронуты интересы тех, кто в силу объективных обстоятельств не имеет возможности безналичной оплаты. Например, услуги общественного транспорта. Люди, живущие на пенсию или скромный заработок, будут возмущены дополнительным расходом за содержание подобных счетов. Большинство пожилых не имеют навыков работы с компьютером и соответственно не могут оплачивать услуги онлайн, контролировать счета. У них может просто не быть компьютеров. Кроме того, дети до 14 лет не могут использовать банковские карты для безналичного расчета, но им приходится оплачивать проезд в общественном транспорте, дополнительное питание между занятиями и так далее.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.