Шесть побед на пути к золоту

Россияне стали чемпионами мира по бенди в столице Коми

Сборная России завоевала золотые медали на прошедшем в столице Коми первенстве мира среди юниоров до 19 лет по хоккею с мячом. В финале в воскресенье подопечные Дмитрия Щетинина одолели шведов со счетом 1:0. Гол в дополнительное время забил нападающий Артем Гареев. Единственным представителем сыктывкарской школы хоккея в составе россиян был 17-летний нападающий Никита Агафонов, забивший в ходе турнира три мяча.

Равных не нашлось

Отечественная команда одержала в ходе турнира шесть побед. В первый соревновательный день, 27 января, россияне взяли верх над норвежцами со счетом 4:0 (один мяч забил воспитанник сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов) и шведами – 6:3. На следующий день хозяева турнира разгромили сборную Казахстана со счетом 11:0 и Финляндии – 6:0.

С первого места по итогам двух дней Россия вышла на занявших четвертое место норвежцев и прошла в финал, победив их со счетом 10:0. В финале россияне встретились со шведами, которые без труда одолели в полуфинале финнов со счетом 6:1. Матч за третье место остался за представителями Финляндии, которые победили норвежцев со счетом 3:0.

Явным аутсайдером в ходе турнира перед болельщиками предстала дружина из Казахстана, потерпев четыре поражения с общим счетом 0:43. В беседе с журналистами «Республики» главный тренер сборной из бывшей союзной республики Александр Рожков признал, что уровень их команды значительно ниже остальных сборных:

– Нужно какое-то время, чтобы подравняться. Нам пока еще рано конкурировать с Россией и Швецией. У нас всего один профессиональный клуб в стране («Акжайык» из города Уральска – авт.). В ближайшее время, думаю, сможем составить конкуренцию. Бенди у нас пропагандируют на высшем уровне, и это поистине народный вид спорта. У нас уже есть искусственный лед, подтягивается материальная база. Желательно вообще иметь круглогодичный лед. На крытых катках дети учатся кататься быстро, техника лучше.

«Рыбка» для трибун

Болельщиков на финал собралось больше, чем на прошедший в столице Коми 22 января суперкубок. Более шести тысяч человек, даже часть обычно пустующего виража была заполнена. Трансляцию вел телеканал «Матч! Наш спорт», три их фирменных трейлера не уезжали из города с 22-го числа.

Финальный поединок стал самым тяжелым испытанием для российской сборной. Обе команды боялись ошибиться, играли крайне осторожно. За десять минут до конца основного времени главный тренер хозяев Дмитрий Щетинин взял тайм-аут и попытался завести ребят, призывая цепляться за любые моменты на подступах к штрафной, командуя бортовым (хоккеисты, играющие на флангах) «подчищать». Если российский наставник довольно хладнокровно наблюдал за игрой, то на протяжении матча тренерский штаб Швеции реагировал на происходящее более бурно. Главный тренер Хокан Ролен подбегал близко к бровке, прыгал и кричал, чуть ли не выскакивая на лед.

Основное время закончилось нулевой ничьей. Спустя пять минут экстра-тайма на рандеву с голкипером сборной Швеции вышел 18-летний нападающий Артем Гареев и вколотил мяч в ворота. На лед полетели шлемы и клюшки игроков сборной России.

Капитан шведов Матс Мортенссон раздосадованно сломал клюшку об лед, а россияне фотографировались, пытаясь вместить в экран одного смартфона счастливые лица всей команды. Напоследок они подарили зрителям победную «рыбку», прокатившись к трибунам на животах. Медали и кубок победителям вручали глава Коми Сергей Гапликов и делегат международной федерации хоккея с мячом Тор Аудун Соренсен. Он отметил высокий уровень организации соревнований и поблагодарил участников. А вот глава Коми скрывать эмоций не стал:

– Как и тридцать лет назад, сыктывкарский лед принес удачу нашей сборной (в прошлый раз Сыктывкар принимал первенство мира среди юниоров в 1986 году, тогда сборная СССР одолела шведов со счетом 3:2 – авт.). Поздравляю Россию с заслуженной победой. Это были захватывающие, яркие и интересные игры, полные спортивного азарта и накала страстей. Все команды сражались достойно, продемонстрировали борцовские качества и командный дух. Благодарю всех игроков, тренеров, судей, всех, кто принимал участие в организации и проведении этого турнира, кто болел на трибунах, поддерживая команды.

Сергей Гапликов рассказал, что руководство региона сделает все для развития бенди в Коми, в частности, для возрождения всенародно любимой сыктывкарской команды «Строитель». В честь победителей прогремел салют.

«Работать надо над всем»

На послематчевой пресс-коференции досталось льду сыктывкарского стадиона. О плохом качестве льда впервые откровенно сказал главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус во время ноябрьского визита. Говорили об этом и игроки клубов, сражавшихся за суперкубок 22 января. Однако в финале магистральную роль сыграли не ледовары, а погода. Именно погода внесла свои коррективы в игру (была морось, лед был вязкий, из-за этого мяч сильно дробил). Об этом сказал как Дмитрий Щетинин, так и капитан российской сборной Олег Тарнаруцкий:

– Считаю, что турнир за исключением первой игры мы провели на хорошем уровне. Конечно, жаль, что погода внесла коррективы в финальный матч. Считаю, будь погода снисходительнее, мы бы решили все свои вопросы еще в первом тайме. Спасибо сборной Швеции за достойное сопротивление.

Представитель сборной Швеции, ассистент главного тренера Сергей Ин-Фа-Лин отметил, что тренерский штаб гордится командой за проявленный характер. Он также напомнил о спорном моменте, когда в добавленное время многим показалось, что в штрафной сборной России было нарушение и шведам якобы не дали пенальти. По этому поводу Дмитрий Щетинин сказал, что решение судей не стоит комментировать. Журналисты также попросили его прокомментировать выступление воспитанника сыктывкарского «Строителя» Никиты Агафонова, забившего в ходе турнира три мяча (один в ворота сборной Норвегии и два Казахстану).

– Видно, что у парня есть большое желание. Какие-то отдельные качества выделять не стану. Работать в этом возрасте надо над всем. Это я могу сказать не только о нем, но вообще обо всех ребятах. При усердном труде он сможет в будущем усилить основной состав «Строителя», – сказал главный тренер россиян.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия Напалкова





Александр Мальцев, тренер сыктывкарского клуба «Строитель» и юниорской сборной России:

– Мы выиграли, и этим все сказано. По-моему, тут какие-либо комментарии излишни. Наш вратарь Артем Катаев, который в финале стоял на воротах, не пропустил ни в одной игре в ходе турнира. Вообще, кого-то отдельно выделять не хочу, все работали, все старались.

Алексей Другов, ветеран клуба «Строитель», тренер:

– Конечно, я прекрасно помню мировое первенство 1986 года. Сравнивать очень трудно, потому что тогда было другое время. Скажу только, что приятно вновь увидеть столько зрителей и замечательную игру нашей сборной. Судейство комментировать не хочу, решения судей не обсуждаются. Мы победили, и это главное. Все старались, все бились. По игровым качествам мне особенно запомнился капитан нашей сборной Олег Тарнаруцкий и еще один защитник. По поводу воспитанника «Строителя» Никиты Агафонова скажу только одно: ему предстоит большая работа над собой.

Эдуард Поздеев, болельщик «Строителя» с тридцатилетним стажем:

– Сравнивать с тем, что было тридцать лет назад, не могу, потому что был в армии. На этом первенстве мне все понравилось. Что по поводу игры сборной можно сказать? Отобрали золото у действующих чемпионов. Атмосфера прекрасная царила на трибуне, болельщики были в восторге. Работа волонтеров и вообще организация первенства на пять. Со многими иностранными болельщиками общался через переводчика. Даже удалось взять у норвежцев в качестве сувениров шапку и флажок с их символикой.