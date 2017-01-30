По улице Вильсона

Капустник, посвященный художнику академического театра имени Виктора Савина Эриху Вильсону, провели 27 января его коллеги-артисты, работники внутренних цехов и главный устроитель действа – режиссер Борис Лагода.

Бенефис «Тот самый Эрих» на самом деле прошел спустя полгода после настоящего юбилея виновника. Что неудивительно: плотная театральная жизнь не позволяла особо расслабиться. Тем не менее длительное ожидание оправдалось с лихвой, несмотря на то, что в этот вечер в Сыктывкаре свои юбилеи, и также в присутствии зрителей, отмечали еще два творческих лидера, зал театра драмы был практически полон.

Креативности атмосфере добавил необычный реквизит: фирменная настойка «Вильсоновка» и ликер «Vana Tallin», которыми в микродозах бенефициант награждал победителей интерактивной викторины. Трезвенники получали в дар по ломтику шоколада «Вдохновение». Викторина проходила в режиме нон-стоп на протяжении всего вечера. Зрителям предлагалось угадать: сколько спектаклей оформил Вильсон, какое расстояние, если передвигаться на автомобиле, будет между Таллином и Лондоном, где проживали представители рода Вильсонов и т.д.

Официоза с длительными перечислениями заслуг именинника не было. Большое оживление в зале вызвало трио актеров Александра Кузнецова, Владимира Рочева и Константина Карманова, которые в женском обличье на свой лад перевели песню «Три года ты мне снилась».

«Трио имени Кончиты Вурст» – так окрестил ансамбль Борис Лагода, сменили герои детского спектакля «Трям! Здравствуйте!».

В оригинальной манере изложил поздравление композитор Михаил Герцман, который поведал, что накануне он посетил иностранный отдел библиотеки, где обнаружил телеграмму от Трампа, в которой излагалось о родственных связях главного художника театра имени Савина и 28-го президента США Вудро Вильсона. Трамп приглашает талантливого потомка на должность главного художника Белого дома.

За свою творческую деятельность художник одел более двух тысяч героев спектаклей. Дефиле созданных им гардеробов зрители отметили дружными аплодисментами.

Безусловно, самым дорогим подарком для юбиляра стало выступление его дочери Арины. А выход очень одиноких испанских женщин а-ля Кармен и их обращение к герою вечера еще раз подчеркнули его особую популярность у женской половины театра.

Председатель Союза театральных деятелей Коми Елена Пекарь подчеркнула, что юбилей художника напоминает реализацию генерального плана.

– Сначала мы полгода поздравляли его, потом отмечали открытие выставки в Национальной галерее, через месяц отмечаем бенефис.

После этого юбиляру была вручена почетная грамота Союза театральных деятелей России и приветственный адрес от драматического театра Воркуты.

Под занавес капустника директор театра Михаил Матвеев отметил, что театру и художнику взаимно повезло в обретении друг друга. Алаверды бенифициант признался, что иные выступления коллег до такой степени его тронули, что по его «скупым» щекам готова была покатиться слеза. Забавную оговорку зал также встретил аплодисментами.

Марина Щербинина

Фото Виктора Бобыря, БНК