В Национальном музее представили снимки ветеранов и тружеников тыла

В пятницу в Национальном музее Коми открылась выставка «Фото на память». Она стала результатом проведенной два года назад социально-патриотической добровольческой акции «Фото на память», направленной на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и оказание достойного внимания ветеранам войны и труженикам тыла. Открытие выставки приурочили ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

В одном из залов отдела истории музея представлены шестьдесят фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Под снимками напечатаны биографии и воспоминания героев. Посетители выставки познакомятся с воспоминаниями наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны о фронтовых дорогах, узнают, каким остался день 22 июня 1941 года в памяти жителей республики; услышат воспоминания о героическом труде детей войны на лесосплаве.

Например, во всех воспоминаниях сыктывкарцев день 22 июня 1941 года запомнился как теплый и солнечный. А вот жительница усть-куломского села Вольдино Аида Загородникова запомнила, что в этот день в Усть-Куломе и окрестных деревнях был сильный град, который побил окна во многих домах. Тогда Аиде было всего десять лет, но непогода накрепко запечатлелась в памяти.

Фотопортреты ветеранов и тружеников тыла были сделаны фотографами Сергеем Зиновьевым, Николаем Антоновским, Виктором Федосеевым, Анжеликой Штепа и другими.

Прожить, прочувствовать историю своего героя и выразить это в фотопортрете – такую задачу поставили перед собой участники проекта.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора