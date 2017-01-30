Грант на фестиваль «Марьямоль»

получил к юбилею Национальный музыкально-драматический театр Коми

В минувшую пятницу свой четвертьвековой юбилей отметил Национальный музыкально-драматический театр Коми. Праздничный концерт-капустник прошел с аншлагом. В зрительном зале был и глава республики Сергей Гапликов.

– Мне очень приятно поздравить вас с юбилеем этого уникального театра, для которого 25 лет – еще совсем юный возраст, – обратился руководитель региона к зрителям и артистам. – Все эти годы театр продолжает нас радовать яркими премьерами и творческими событиями. В этом большая заслуга тех, кто стоял у истоков этой замечательной сцены, кто продолжает делиться своим опытом и душой, профессионализмом и мастерством с теми, кто блистает теперь на этих подмостках, кто создает удивительные спектакли, прославляет самобытность и культуру коми народа, кто старается сделать нашу жизнь лучше, чище, богаче духовно.

За большой вклад в развитие и сохранение национального театрального искусства коллектив театра был награжден почетной грамотой. А главным подарком на юбилей стал грант главы в 700 тысяч рублей, выделенный на проведение театрального фестиваля-конкурса «Марьямоль». Помимо этого от имени главы Коми театр получил сертификат на приобретение современного звукового оборудования. Сергей Гапликов также поздравил артиста театра Александра Ветошкина с получением почетного звания «Народный артист Республики Коми».

Труппу театра с юбилеем поздравляли министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов, министр национальной политики Елена Савтенко, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Елена Пекарь, общественное движение «Коми войтыр», представители ряда землячеств.

Концертная программа напомнила зрителям о творческом пути театра, начиная с его создания. Были показаны отрывки из полюбившихся спектаклей.

А в конце представления на сцену вынесли часть реквизита из прошлых постановок, и вместе с артистами к зрителям вышли работники производственных цехов.

– Фестиваль «Марьямоль» мы проводим каждые пять лет, – рассказала «Республике» художественный руководитель театра Светлана Горчакова. – Предстоящий фестиваль уже третий по счету, и он будет посвящен 85-летию со дня рождения Геннадия Юшкова. Мы хотим пригласить на «Марьямоль» российские театры, которые поставили спектакли по произведениям коми драматургов, таких как Николай Дьяконов, Александр Ларев, Василий Леканов, Алексей Попов, Любовь Терентьева. В пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века пьесы наших драматургов-классиков ставили по всей России, и имидж республики в культурном пространстве страны был высок. Нам хотелось бы, чтобы фестиваль способствовал поднятию культурного имиджа республики в России и за рубежом.

Всего, по словам Светланы Горчаковой, на фестивале свои спектакли представят около семи российских театров. Сейчас идут переговоры с их руководством. Помимо этого, на «Марьямоль» приедет театр из болгарской столицы юмора – Габрово. В 2012 году директор габровского драмтеатра «Рачо Стоянов» Невена Митева поставила в Сыктывкаре монодраму «Леди Капулетти». В свою очередь, в Габрово в то же время на ее месте работала Светлана Горчакова. Она поставила комедию по пьесе Алексея Попова «Кимöститчысьяс» («Шутники»). Пьесу с коми на болгарский язык перевел наш земляк, а ныне житель Болгарии, сотрудник исторического музея города Перник Николай Сивков. На болгарском языке пьеса «Шутники» называется «Зевзеци». Эту пьесу болгарские артисты покажут в Сыктывкаре на фестивале «Марьямоль». Второй их спектакль, который увидят наши зрители, – это народная болгарская комедия. Благодаря участию болгарского театра фестиваль «Марьямоль» пройдет в статусе международного.

– Нам бы хотелось, чтобы на фестивале прошел конкурс, – рассказала Светлана Горчакова. – Но для этого нужны хорошие призы. Будем искать спонсоров.

Также в фестивале примут участие народные театры республики. В один из вечеров они представят зрителям свои миниатюры. А студенты Театрального института имени Бориса Щукина планируют показать три своих дипломных спектакля: «Биармия» (по эпосу Каллистрата Жакова), «Каштанка» и финскую драму «Хозяйка Нискавуори». Уже в этом году коми группа завершает обучение в московском вузе, и студенты вернутся в родную республику.

Напомним, Национальный музыкально-драматический театр Коми является единственным в республике профессиональным национальным театром. К столетию Коми будет выпущена серия видеодисков с антологией лучших спектаклей нацтеатра. Первым выйдет диск с комедией Геннадия Юшкова «Макар Васька – сиктса зон». Как рассказала «Республике» Светлана Горчакова, этот диск будет представлен уже во время фестиваля «Марьямоль». Фильм-спектакль снабдят титрами на русском языке.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА