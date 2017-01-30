«Дело Гайзера»: ущерб – 3,5 миллиарда

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России выделило в отдельное производство уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159, 174.1, 290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки). Расследование основного уголовного дела (так называемого «дела Гайзера») продолжается.

Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовных дел. Кроме того, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников.

Напомним, в числе фигурантов дела бывшие глава Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, сенатор от региона Владимир Торлопов и другие лица.

По данным Следственного комитета, преступное сообщество было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Алексей Чернов и Валерий Веселов.

Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году они организовали приватизацию ГУП «Птицефабрика Зеленецкая». В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В итоге Республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Следствием также приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороне и арестовано имущество на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Установлено, что участники сообщества брали взятки. В 2013 году они получили от предпринимателя Евгения Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 миллионов рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр». Впоследствии эти доли были переоформлены на подконтрольное Алексею Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

В 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению Александра Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». В обмен на это Гайзер и его сообщники в период с 2009 по 2015 год получили в качестве взяток от Сердитова 37,5 миллиона рублей.

Как подчеркнули в следственном комитете, длительный срок расследования уголовного «дела Гайзера» вовсе не связан с отсутствием доказательств или непониманием следствием обстоятельств преступлений, как это пыталась публично представить сторона защиты. Напротив, у следствия давно сформированы четкое понимание и общая картина совершенных преступлений. Однако с учетом объема дела, давности и тяжести преступлений, длительного периода их совершения и межрегионального характера преступной деятельности сообщества, количества фигурантов и необходимости проведения сложных экспертных исследований срок следствия вполне оправдан. К тому же сейчас следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от право-охранительных органов и находятся в розыске.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Геннадия Гуляева, «Коммерсантъ»

В январе 2017 года в государственную собственность Республики Коми переданы контрольные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Республиканская генерирующая компания», «Энергосервис Коми», «Энерготрейд». Как сообщила пресс-служба главы региона, общая сумма активов предприятий составляет более трех миллиардов рублей.

Работа по возвращению активов проведена при содействии правоохранительных органов. Возвращенные активы будут участвовать в консолидации объектов энергосетевого хозяйства, осуществляемой в республике.

В настоящее время проводится работа по возврату в республиканскую собственность активов, ранее отчужденных Фондом поддержки инвестиционных проектов РК. Среди них – птицефабрика «Зеленецкая», «Горнорудная компания», «Автодор Коми», Единый расчетный центр в Воркуте, «Коми дорожная компания» и «Комидорресурс», «Здравницы Республики».