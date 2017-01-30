Час жалоб и претензий

Массу претензий и недовольства от жителей республики пришлось выслушать специалистам регионального управления Федеральной службы судебных приставов в ходе прошедшей 25 января в Общественной приемной главы Коми прямой линии, посвященной деятельности ведомства.

Часть звонивших возмущалась, что на протяжении длительного времени судебные приставы не могут взыскать деньги с алиментщиков или с предприятия, задолжавшего зарплату работнику. Наряду с этим были высказаны претензии по поводу того, что приставы без всяких предупреждений арестовали банковский счет, тем самым оставив человека без средств к существованию. Кроме того, как выяснилось, в службу судебных приставов не так-то просто дозвониться. Получив известие о том, что с них по суду взыскиваются деньги, люди пытаются срочно уточнить это по телефону, но телефоны отвечают молчанием.

– Я еще в сентябре 2016 года отправляла запрос судебному приставу в Печоре, где проживает мой бывший муж, чтобы относительно него были приняты какие-то меры воздействия, – рассказала женщина из Сыктывкара. – И до сих пор не принято.

С такой же проблемой обратилась женщина, воспитывающая свою внучку, мать которой лишена родительских прав. Бабушка с 2013 года не получала алиментов.

– Я звоню, чтобы заступиться за своего сына, – заявила воинственно настроенная женщина из Усть-Куломского района. – Почему вы ему деньги не возвращаете?

Ее сын уже долгое время не может получить законно заработанные 78 тысяч рублей с ООО «Дорстрой». Походы к судебному приставу результатов не дают.

Отвечавшая на звонки заместитель руководителя управления судебных приставов Ирина Тропникова, записав данные звонивших, пообещала предметно разобраться по каждой ситуации.

– Нужно поднять исполнительное производство и посмотреть, какие конкретно меры принудительного исполнения предприняты судебным приставом. Только после этого я смогу сказать, достаточно ли этих мер или стоит дать дополнительные указания судебному приставу, – пояснила она.

Еще один звонивший рассказал, что несколько часов назад ему на телефон пришло сообщение от службы судебных приставов о том, что у него арестованы все банковские счета.

– У меня существует задолженность по квартплате в сумме 29 тысяч, но никаких судебных повесток и никаких исполнительных листов мне не приходило. В смс говорится, что деньги сняли согласно постановлению от 18 января. Мне даже хлеба купить не на что. Что мне делать? Идти воровать? Разве приставы имеют право снимать все деньги до копейки, оставив человека без средств к существованию? – спрашивал он.

– Да, имеют, до полного погашения задолженности, если должник добровольно не исполнил требования судебного пристава-исполнителя. Мы ведь работаем по судебным решениям, – отвечала ему Ирина Тропникова. – Когда к нам поступает исполнительный лист, возбуждается исполнительное производство, и судебный пристав-исполнитель дает должнику срок для добровольного исполнения. Он предупреждает о том, что, если в определенный срок требования исполнительного листа не будут выполнены, к нему будут применяться меры принудительного исполнения.

Мужчине также предложили обратиться к приставу-исполнителю, чтобы конкретно разобраться, почему он ничего не знал о судебном производстве. Но ситуация, в которую попал звонивший, судя по всему, не такая уж редкая. Только в редакцию «Республики» было два обращения именно такого же плана: люди жаловались, что не ведали о том, что на них заведены какие-то судебные дела, и узнавали об этом, только когда без всяких предупреждений были арестованы их счета. Естественно, для человека это всегда шок, тем более арестовать счет гораздо легче, чем потом снять арест.

– К сожалению, часто бывает так, что истец обращается в суд, а ответчик не знает об этом и о том, что по нему уже есть судебное решение, – пояснил «Республике» руководитель общественного совета при управлении судебных приставов заслуженный юрист России Борис Шенкман. – Но бывает, что в силу непредвиденных обстоятельств эти документы до адресата не доходят. Может быть такая ситуация, когда люди продали квартиру, но не снялись с регистрационного учета. В прежней квартире они уже не живут, но корреспонденция приходит туда, а они ничего не знают.

По словам Ирины Тропниковой, чтобы не попадать в такие ситуации, каждому гражданину желательно время от времени заходить на сайт УФССП, где в банке данных исполнительных производств содержится вся информация о должниках.

– Если где-то водитель превысил скорость, камеры это зафиксировали, ему начислен штраф, а он об этом по каким-то причинам не знает, можно для душевного спокойствия проверить себя на сайте. Там все отражено: кто судебный пристав-исполнитель, основания по возбуждению исполнительного производства, какого числа оно было возбуждено и сумма долга, – рассказала Ирина Тропникова.

Однако следующий звонок заставил усомниться в том, что информация на сайте вовремя обновляется. Сыктывкарец, назвавшийся Станиславом, посетовал на то, что еще в июне 2016 года уплатил транспортный налог, тем не менее его имя все еще значится на сайте в должниках.

– Вы квитанцию об оплате предъявляли приставу? – поинтересовалась Ирина Тропникова.

Услышав положительный ответ, пообещала лично разобраться в этой ситуации.

– А скажите, зачем у вас в кабинетах стоят телефоны, если приставы никогда не поднимают трубку? – высказал еще одну претензию мужчина. – На днях стоял в очереди в кабинет судебного пристава и решил позвонить ему с сотового, чтобы проверить, возьмет или не возьмет он трубку. Ваш сотрудник был в кабинете, но трубку не поднимал. Свидетелями этого были пять человек, стоявшие со мной в очереди.

– У нас есть телефон доверия. Если пристав не берет телефон, вы можете туда позвонить и озвучить эту проблему, – ответила Ирина Тропникова.

В ходе прямой линии Ирина Тропникова также рассказала, что с 1 января 2017 года на службу судебных приставов возложено ведение реестров и осуществление надзора за деятельностью коллекторских агентств. Правда, по ее словам, официально зарегистрированных коллекторских агентств на территории республики сегодня нет. Но бывают случаи, когда к гражданам на дом приходят лица, называющие себя представителями банка или коллекторского агентства, которые незаконными способами начинают требовать уплаты долгов.

– В таких случаях следует потребовать у незваного гостя документы. Можно позвонить в службу судебных приставов или в прокуратуру, – рассказала замруководителя управления. – Кроме того, у нас есть телефон доверия. Можно оставить и письменное заявление на сайте нашего управления.

Галина ГАЕВА