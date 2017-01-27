Этнопарк мечтает о деревне, искусствоведы – о туре «по Кандинскому»

Учреждения культуры и туризма Коми рассказали о проектах и идеях, которые хотели бы реализовать в ближайшее время. В ходе презентаций они пытались впечатлить генерального директора благотворительного фонда «Ренова» Ольгу Башкирову, посетившую на этой неделе Сыктывкар.

Львиная доля времени на этой встрече досталась презентации Финно-угорского этнокультурного парка. Как пояснил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, этот проект рассматривается как опорный в развитии туризма на территории региона.

Заместитель директора парка Ольга Насонова сразу сказала, что на следующий день ждет гостей из «Реновы» в презентуемом учреждении, чтобы они лично все увидели. А пока очень подробно рассказала об истории парка, его «начинке» и обо всех мероприятиях.

В числе прочего Ольга Насонова сообщила, что сейчас идет подготовка пакета документов на включение Финно-угорского этнокультурного парка в единый федеральный реестр туроператоров России. А в феврале в центре Сыктывкара должно открыться новое структурное подразделение парка – информационный центр, где можно будет получать сведения о туробъектах Коми, транспортных услугах, гостиницах, праздниках и т.д.

– Вполне естественно, что парк видит это и как площадку для продвижения собственных услуг, соответственно, должно увеличиться количество посетителей парка, – пояснила замдиректора учреждения. – Кроме того, в 2017 году парком запланированы новые туры на охоту и рыбалку с участием местных охотников и рыболовов, байдарочный тур «Яснэг – Ыб», тур на страусиную ферму, демонстрационные лесные маршруты при поддержке некоммерческого фонда «Серебряная тайга». Также планируется создание театрализованной программы о жизни коми охотников.

Ольга Насонова перешла к главному: проекту, который парк хотел бы реализовать, но нужна материальная поддержка. Суть в том, что посещение парка подразумевает погружение в культуру всех 24 народов финно-угорского содружества. Но такого широкого охвата пока нет, на территории есть традиционная коми изба, стоит чум. Поэтому разработан проект деревни по принципу музея под открытым небом, где в комплексе будут представлены подворья, презентующие культуру, историю, быт и традиции финно-угров разных стран и регионов.

Концептуально объединять всю этническую деревню, по словам Ольги Насоновой, будет скотный двор. Заселят туда коров, коз, свиней, лошадей, кур и прочую живность, которая водилась и водится на подворьях финно-угров.

Кроме того, прозвучала идея организовать в Коми выставку Музея Фаберже. А Сергей Емельянов заявил, что и музеям региона есть чем поделиться в плане выставок со столичными и санкт-петербургскими музеями.

Последующее выступление директора Национального музея Коми Ирины Котылевой это высказывание косвенно подтвердило. Она рассказала о выпуске в 2013 году альбома «Путешествие Кандинского к зырянам», посвященного поездке будущего знаменитого художника по Вологодской и Архангельской губерниям (в том числе и по территории современной Коми) в 1889 году. После этого путешествия Василий Кандинский передумал становиться юристом и пошел по тропе абстракционизма. Альбом был проиллюстрирован снимками конца XIX – начала XX века, в нем были опубликованы дневник и статья Кандинского, посвященные поездке. Издание заметили в России и за рубежом и стали обращаться в Национальный музей Коми за помощью в организации выставок, посвященных творчеству Кандинского. Сейчас, по словам Ирины Котылевой, «на пульсе прочтения нашего альбома готовится выставка в Милане».

По мнению Ирины Котылевой, проект надо продолжать. Во-первых, выставок картин Василия Кандинского в Коми еще не было. Во-вторых, можно сделать «арт-резиденцию» Кандинского в этнопарке. В-третьих, искусствоведы Москвы и Санкт-Петербурга давно мечтают проехать «дорогой Кандинского», и Нацмузей с удовольствием бы занялся организацией такого тура, «да вот гранты все мимо нас проходят». По мнению директора музея, тур получился бы очень интересным. Например, деревня Керчомъя, где Кандинский провел два дня, за сто лет практически не изменилась, так что можно своими глазами увидеть те же пейзажи, что наблюдал основоположник абстракционизма.

Анна Потехина

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА