Инновации по обмену

Правительство Коми подписало первое соглашение о сотрудничестве с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, широко известным как Фонд «Сколково». Подразумевается, что стороны будут способствовать продвижению предложенных друг другу инноваций, а кроме того, вузы Коми начнут сотрудничать с корпоративным университетом «Сколково».

Республику Коми на церемонии подписания соглашения представлял заместитель председателя правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов, «Сколково» – вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин.

По словам Николая Герасимова, нынешнее соглашение носит пока установочный характер, но сразу по его подписании в Сыктывкаре был проведен ряд встреч и совещаний, на которых обсуждались конкретные проекты. При этом Юрий Сапрыкин отметил, что сотрудничество начинается не с нуля, фактически работа началась еще полгода назад, сотрудники фонда приезжали в Коми «на разведку», чтобы оценить научно-технические возможности региона.

Что касается направлений работы фонда и республики, то Юрий Сапрыкин сообщил, что таковых три. Во-первых, «Сколково» будет рассматривать проекты, которые рождаются в регионе – в научной среде, в бизнесе, и помогать их авторам стать резидентами фонда «со всеми вытекающими последствиями», включая государственную поддержку. Во-вторых, «Сколково» будет предлагать республике уже разработанные инновационные идеи в разных областях, допустим, в сфере ЖКХ, образования. И Коми не должна оставлять их без внимания.

– Нужно, чтобы всерьез относились к тем, кто приезжает в республику, чтобы открыть здесь производство, представительство компании, работать на региональном рынке, – пояснил вице-президент фонда.

И третье направление: «Сколково» не прочь скооперироваться с вузами республики в плане совместных разработок, особенно нефтегазовых.

Кроме того, фонд будет стимулировать инновационную деятельность в регионе, организовывая дополнительное профессиональное обучение сотрудников учреждений и компаний, занимающихся исследованиями и технологическим предпринимательством.

– Я могу заверить всех присутствующих, что в лице Фонда «Сколково» вы найдете надежного партнера, который готов отстаивать интересы республики, но при этом и с вашей стороны мы ожидаем, что сотрудничество будет динамичным и ответственным, – заявил Юрий Сапрыкин. – Надеюсь, в конце этого года нам удастся собраться и обсудить результаты нашей практической деятельности.

– А наша стратегическая задача сейчас – определиться с совместными проектами, которые будут реализованы на территории республики, – добавил Николай Герасимов.

Анна Потехина

Фото rkomi.ru