Плоды партнерства

Руководство Монди СЛПК готово к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с администрацией Сыктывкара

Соответствующие договоренности в рамках развития социального партнерства были достигнуты в ходе рабочей встречи и.о. главы администрации Сыктывкара Владимира Голдина и генерального директора АО «Монди СЛПК» Клауса Пеллера.

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в решении вопросов в сфере поддержки талантливой молодежи и педагогов, повышения уровня благоустройства города, развития и модернизации муниципальной инфраструктуры, инвестиций в создание новых рабочих мест.

В свою очередь Владимир Голдин от имени администрации города вручил Клаусу Пеллеру благодарственное письмо за вклад в социально-экономическое развитие Сыктывкара и активное участие комбината в реализации социально значимых проектов в 2016 году. В частности, крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие оказало содействие в приобретении уличной аппаратуры для озвучивания общегородских мероприятий, организации концертов детских творческих коллективов, в проведении городских конкурсов современной песни о Сыктывкаре на русском и коми языках «Сыктывкар – моя столица» и одноименного фотоконкурса.

Также при поддержке АО «Монди СЛПК» выпущен буклет, посвященный 95-летию республики, организована фотовыставка ко Дню авиации и космонавтики. В рамках улучшения городской среды проведен смотр-конкурс дворовых территорий среди управляющих компаний столицы региона, победители награждены ценными призами. Кроме того, комбинат оказал содействие в создании пешеходной зоны на улице Кирова.