Бороться со стихийными свалками стало сложнее

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара, чтобы убрать все существующие сегодня в черте города несанкционированные свалки, требуется 33 миллиона рублей. В то время как в год на эти нужды из бюджета выделяется один миллион. Такую информацию в ходе прошедшей в Общественной приемной главы Коми прямой линии озвучил главный инженер отдела контроля за содержанием территорий УЖКХ столицы Дмитрий Виноградов.

По словам чиновника администрации, несанкционированные свалки – это настоящая беда любого города. Они появляются намного быстрее, чем городовые успевают их фиксировать. Выявлением и наказанием виновников создания свалки служба городовых не занимается. Это входит в обязанности Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Но, по словам Дмитрия Виноградова, это трудно доказуемо. И даже если удастся найти виновных, вряд ли человека это остановит, потому что штрафы за это предусмотрены небольшие. Как правило, несанкционированные свалки возникают стихийно в мик-рорайонах с частной застройкой и дачных массивах. А поскольку закона, обязывающего частника заключать договоры на вывоз мусора, до сих пор нет, привлечь к ответственности кого-то трудно.

Ликвидация свалки по положению УЖКХ входит в функционал управления. Сотрудники их выявляют, ведут реестр, потом коллегиально рассматривают, какие убирать в первую очередь, какие позже, чтобы денег хватило. Потому что свалки есть настолько «дорогие», что убрать их в рамках имеющихся средств не представляется возможным. К примеру, уборка свалки под поселком Краснозатонский оценивается в три миллиона рублей.

В прошлом году столичные коммунальщики ликвидировали 31 свалку на сумму 2,4 миллиона. Увеличить число убранных свалок удается за счет того, что эти работы выносятся на аукцион. По словам Дмитрия Виноградова, ситуация осложняется тем, что с 1 июня 2016 года вступил в силу закон о паспортизации несанкционированных свалок. Теперь при ликвидации ее содержимое нужно сортировать: стекла – отдельно, камни и дерево – отдельно и т.д.

– Я понимаю, что это необходимо делать в Москве, где есть заводы по переработке мусора, но зачем это делать у нас, если на полигоне все равно все в одну кучу сваливается? Но закон обязывает, – рассказал чиновник.

Теперь, чтобы не нарушить закон, придется часть суммы, выделенной на ликвидацию свалок, закладывать на паспортизацию, и значит, сокращать расходы на уборку.

– Даже до внесения изменений в закон убрать свалку в короткое время было делом затруднительным – ведь нужно соблюсти все предусмотренные законом условия, а теперь это и вовсе может затянуться до снега, – поделился тревогой Дмитрий Виноградов. – Мы ведь всю работу можем проводить только весной, после таяния снега. А в лесных зонах при дачных массивах снег тает чуть ли не в середине июня. Далее мы выезжаем, делаем фото, расписываем характеристику мусора, определяем объем, указываем маршрут на карте и опять делаем новую смету. Потом заключаем муниципальный контракт. Потом – аукцион. Все это отнимает много времени, и, пока все это делается, уже и лето заканчивается.

Галина ГАЕВА