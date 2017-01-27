Новое в расчете платы за электроэнергию

ОАО «Коми энергосбытовая компания» информирует, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения к постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В частности, по решению Правительства РФ исполнители коммунальных услуг с 1 января 2017 года обязаны производить начисления с учетом коэффициента, равного 1,5 для всех абонентов, в чьих квартирах не установлены приборы учета, но при этом техническая возможность установки индивидуального прибора учета существует.

Исключение из этого правила коснется лишь тех клиентов, которые представят соответствующий акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установки такого прибора учета. Оплата же в этом случае будет производиться из расчета базовых нормативов без повышающих коэффициентов.Избежать увеличения оплаты за энергоресурсы можно, установив приборы учета, оплачивая только фактическое потребление.

Заявку на установку или замену прибора учета можно подать в ближайший офис продаж и обслуживания клиентов ОАО «Коми энергосбытовая компания» или через сайт компании www.komiesc.ru.

Кроме этого, согласно постановлению 354, если в жилом помещении отсутствуют зарегистрированные лица, при начислении платы за коммунальные услуги используются данные о количестве собственников помещения.

Также изменен и порядок проведения перерасчетов в случае временного отсутствия граждан в жилом помещении. Такой перерасчет платы будет производиться лишь при отсутствии технической возможности установки прибора учета электроэнергии с предоставлением акта.

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