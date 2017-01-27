Роман Полшведкин дал старт в Коми Году экологии

Наступивший год по указу президента России является одновременно Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Какую работу в связи с этим проводят крупные промышленные предприятия, можно ли решить в регионе проблему отходов и о том, что влияет на экологическую ответственность лесного бизнеса, рассказали на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Роман Полшведкин, руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Попов и директор фонда «Серебряная тайга» Юрий Паутов.

Роман Полшведкин сообщил, что большая часть различных акций Года экологии будет направлена на воспитание подрастающего поколения, но и взрослым тоже будет в чем поучаствовать. В том числе в массовых субботниках – «Речная лента», «Зеленая Россия», «Зеленая весна» и в других. Активизируется работа по организации экологических троп, которые планируется использовать как туристические маршруты выходного дня. Кроме того, планируется большое количество акций по лесовосстановлению, такие работы должны пройти на 32 тысячах гектаров. Усилится работа по обеспечению экологической безопасности, станет больше контрольно-рейдовых мероприятий со стороны надзорных служб.

Под особым вниманием будут крупные промышленные предприятия, чья деятельность может оказать неблагоприятное влияние на природу. Но большие компании в 2017 год вошли с планом серьезных природоохранных работ, на которые заложены немалые средства. Как правило, экологические программы промышленных гигантов включают модернизацию производственных мощностей ради снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также – экономию воды, тепловой и электроэнергии, строительство природоохранных сооружений. В немалой мере это касается замены изношенных частей трубопроводов.

Говоря об объемах вложений бизнеса в природоохранные предприятия, Роман Полшведкин привел в пример «ЛУКОЙЛ-Коми», соответствующий вклад которого в этом году – более 20 миллиардов рублей. Предприятие в 2017-м намерено полностью избавиться от «грязных пятен» на территориях своей деятельности, проведя рекультивацию загрязненных и нарушенных земель, убрав в том числе последствия очень давних аварий, «наследство» от прошлого недропользователя. Впечатляющие природоохранные программы представили и «Транснефть», «Газпром трансгаз Ухта», Монди СЛПК.

Большой экологической проблемой для Коми по-прежнему остается складирование и утилизация мусора. По словам Александра Попова, как и требует федеральный закон, территориальная схема обращения с отходами в республике создана и уже утверждена. В ней отмечено 416 объектов, но в государственном реестре зарегистрированы только 57 из них, остальные не соответствуют современным требованиям и фактически являются стихийными свалками. Из этих 57 легальных объектов только восемь работают с коммунальными отходами, остальные созданы для нужд промышленности. Впрочем, четыре полигона предприятий официально могут забирать и бытовой мусор, но этого не происходит, поскольку находятся они в отдалении от населенных пунктов.

– Проблема острая, решать ее надо, республика заявила, что готова это делать. Но я не могу сказать, что мы знаем, как эту проблему решать в этом году, – признался Александр Попов.

По его словам, остроту проблемы удалось бы снизить, появись в Коми мусороперерабатывающий завод, но пока охотников вложиться в это дело не нашлось, хотя присматривались многие. Возможно, большее внимание к переработке отходов бизнес будет проявлять, когда в Коми появится региональный оператор по обращению с ТБО, наладится раздельный сбор и складирование мусора, так как его проще и выгоднее будет утилизировать.

По словам Романа Полшведкина, за год в Коми образовывается порядка 550 тысяч тонн коммунальных отходов, но «все это размазано по большой территории республики», и с точки зрения инвесторов это не очень выгодный вариант для строительства доходного мусороперерабатывающего завода.

Кроме того, Александр Попов акцентировал внимание на проблеме, касающейся коммунальной инфраструктуры: на сегодняшний день до 80 процентов сточных вод в республике либо недостаточно очищаются, либо не очищаются вовсе. Большая часть очистных сооружений работает неудовлетворительно, немало случаев, когда фекальные стоки просто утекают в «чистое поле».

Юрий Паутов рассказал, как у возглавляемого им некоммерческого фонда складываются отношения с коммерческими предприятиями – малым и средним лесным бизнесом. Несколько лет назад прогремела история, когда под нужды предприятия в Казлуке чуть было не «пожертвовали» изрядную часть охраняемого, не подлежащего вырубке леса. По словам Юрия Паутова, с арендаторами лесфонда на этой территории достигнута договоренность, что «он не влезает на ту часть, где мы проектируем создание региональной ООПТ, а на остальной части он проводит рубки с сохранением экологической функции леса». И пока бизнес свои обязательства выполняет.

Директор «Серебряной тайги» отметил, что экологическая ответственность предприятий сильно зависит от того, насколько оно ориентировано на западные рынки сбыта продукции. В таких случаях повышается уровень природоохранных требований, и бизнес вынужден им соответствовать, если хочет работать с зарубежными партнерами.

Анна Потехина

Фото minprom.rkomi.ru