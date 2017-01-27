Республика получит почти полмиллиарда на строительство новых школ

Более 440 миллионов рублей субсидий получит республика в 2017 году на реализацию мероприятий федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

В их числе школа на 90 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и дошкольной группой на 20 мест в поселке Приуральский Троицко-Печорского района и образовательный центр на 1200 мест в Сыктывкаре.

Решение было принято на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

– С этого года условия получения субъектами федеральных субсидий ужесточились. И в первую очередь это коснулось сроков, – сообщил член трехсторонней комиссии, депутат Государственной Думы Иван Медведев. – Раньше процедуры согласований и подписания соглашений с субъектами затягивались. В результате деньги приходили только во второй половине года, регионы просто не успевали их освоить. По новым правилам минфин должен распределить все субсидии в течение января, а до первого марта регионы уже должны заключить соглашения с минфином.

Анна МЕДВЕДЕВА