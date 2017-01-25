Александр Хамицевич получил рекомендацию

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) определилась с кандидатурой на должность председателя Верховного суда Коми.

Во вторник в Москве ВККС России рассмотрела заявления о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Коми от двух претендентов – заместителя председателя Верховного суда республики Александра Хамицевича, ныне исполняющего обязанности председателя, и судьи Верховного суда Коми Павла Пунегова.

Как сообщает информационный портал pravo.ru, у членов ВККС возникли вопросы к Павлу Пунегову, который был назначен на должность судьи Верховного суда региона в марте 2014 года, а до этого занимал должность заместителя председателя Конституционного суда Коми. Члены коллегии поинтересовались у кандидата, почему он ушел из Конституционного суда. Пунегов ответил, что прежнее руководство региона не обеспечивало независимости конституционной юстиции. Вопросы к кандидату возникли и из-за его сына, который в 2010 году был привлечен к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции. Пунегов пояснил, что его сын в тот момент сам работал в МВД и «нарушитель назвался его именем», административное производство было прекращено.

К Александру Хамицевичу вопросов не возникло. Члены ВККС отметили его положительную характеристику, а также солидный судейский стаж – более 19 лет. В итоге Александр Хамицевич и получил рекомендацию ВККС.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК