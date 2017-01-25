Новоселье в Коровьем Ручье

Усть-цилемские буренки переселились со склада на современную ферму

В Усть-Цилемском районе в селе с говорящим названием Коровий Ручей открылась ферма на пятьдесят голов крупного рогатого скота. Новое помещение для буренок было построено благодаря государственной поддержке. На открытие фермы приехал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.

Внимание министра к достаточно скромной сельской ферме объяснить несложно: Анатолий Князев уже не раз высказывал мнение, что именно таких небольших, «семейных» предприятий республике не хватает. Особенно это касается отдаленных населенных пунктов, куда проблемно доставлять свежее молоко, масло, творог.

Перед тем как исполнить приятную миссию по разрезанию ленточки на новом объекте, министр пообщался с другими фермерами района, обсудив с ними насущные вопросы и планы на будущее.

Заявок на гранты от глав КФХ для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в прошлом году в минсельхоз Коми поступило всего шесть, победителями признали четверых, в том числе и устьцилемку Лидию Каневу. Как она рассказала «Республике», раньше скот в ее хозяйстве жил в помещениях бывшего склада, который переоборудовали под коровник. Но современным требованиям это строение не отвечало, да и работать там было неудобно – никакой механизации, все руками. Навоз из-под коров сгребали в корыта и вытаскивали, чтобы положить сено в кормушки, буквально вилами над головами коров махать приходилось, воду носили ведрами. В новом коровнике навоз уходит по транспортеру, вода подведена, сено подают на специальный кормовой стол.

Сейчас население фермы составляет 30 голов – дойные коровы, нетели, быки, телята. Но рассчитано новое помещение на 50 животных, так что в ближайших планах Лидии Каневой увеличение стада.

Впрочем, до того как буренки «справили новоселье», их хозяйке пришлось немало поволноваться. О том, что она победила в конкурсе грантов на развитие семейного животноводческого предприятия, Лидия Канева узнала в мае. По ее расчетам, на строительство новой фермы и оборудование для нее нужно было десять миллионов. Сумма гранта составила шесть миллионов рублей (3,1 миллиона – из республиканского бюджета, 2,9 миллиона – из федерального). Нужно было еще четыре миллиона. 500 тысяч дали из муниципального бюджета, еще столько же собрала сама фермер, а за тремя миллионами отправилась в банк.

– Оказалось, что вопреки рекламе кредит получить не так легко. Три месяца оформляли, потом потребовали дополнительные документы. Махнула на них рукой, пошла в другой банк, там кредит дали. Но прошло еще около трех месяцев. А время уходит, нужно строить ферму, грант отрабатывать, – говорит Лидия Канева. – Как-то нужно упрощать систему выдачи кредитов крестьянским хозяйствам.

Анна Потехина

Фото ust-cilma.ru