Обошлось без последствий

Аварию в котельной поселка Водный удалось устранить в короткий срок

В минувшую субботу вечером из-за сбоя в электроснабжении в поселке Водный Ухтинского района была временно приостановлена работа котельной. Благодаря экстренно принятым мерам удалось избежать замораживания системы теплоснабжения.

Как рассказал «Республике» глава администрации Ухты Магомед Османов, в субботу в 21:20 произошел скачок напряжения на подстанции, снабжающей электричеством котельную Водного. Энергетики сразу же начали подключать вторую линию, но в это время в котельной из-за гидроудара вышли из строя задвижки. Одну задвижку разорвало, у второй выдавило прокладки. Около 23 часов котельная была остановлена. В 00.30 рабочие запустили циркуляционные насосы по временной схеме, а в два часа ночи полностью была восстановлена циркуляция по основной схеме.

– Естественно, за это время температура теплоносителя упала, но никаких заморозок не было, – рассказал Магомед Османов. – Между тремя и четырьмя часами мы восстановили электроснабжение на основных котлах. К пяти утра котельная уже была запущена по полной схеме, и рабочие начали поднимать давление. К восьми утра в воскресенье температура в квартирах была приближена к нормативной. В течение дня поступило около 15 жалоб от жителей на завоздушивание: где-то в комнате батареи не грели, где-то полотенцесушитель. Все неполадки были оперативно устранены. В понедельник к 12 часам мы буквально на полчаса останавливали котельную, так как восстанавливали вторую линию. Сейчас тепло в дома подается в обычном режиме.

Галина ГАЕВА

Фото uhta24.ru