Аварийные работы на Усинском водоводе приостановлены

Работы по ликвидации аварии на Усинском водоводе в Воркуте необходимо приостановить до весны. К такому решению пришли участники заседания рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 января в администрации заполярного города.

Напомним, авария на Усинском водоводе произошла в декабре прошлого года. Город перевели на водоснабжение по резервной трубе диаметром 1000 мм. По информации газеты «Моя Воркута», главный инженер с расширенными полномочиями ООО «Воркутинский водоканал» Андрей Пащенко заявил: практика показывает, что ни одну подобную аварию, произошедшую ранее, в зимнее время ликвидировать не удалось. И этот случай не стал исключением. Как сообщил мэр города Игорь Гурьев, сумма затрат на аварийные работы уже составила 2,8 миллиона рублей. Были привлечена дополнительная техника и силы компании «Воркутауголь», РЖД, «Ямалгазмеханизация». Люди работали в тяжелых условиях, на морозе. Но все усилия оказались напрасными, так как, пока прогревались и оттаивались перемерзшие трубы, уже оттаявшие участки вновь замерзали.

Руководство города поставило перед ООО «Водоканал» задачу разработать программу по безопасной эксплуатации резервной трубы, которая питает город, и план восстановления поврежденного участка трубы.

Специалистам поручено провести ревизию спутниковой трубы диаметром 250 мм, по которой ранее до 16-й камеры подавалась горячая вода, обогревающая основной водовод. Авария произошла на участке от 14-й до 16-й камеры. Сейчас спутник обогревает Усинский водовод лишь до 14-й камеры. После оценки примут решение о ее восстановлении и использовании при водоснабжении в случае аварийной ситуации на резервной трубе.

– Это даст возможность обеспечивать жизнедеятельность ЦВК на период восстановления резервной трубы в случае аварийной ситуации на ней, – пояснил заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Вячеслав Гущин. – Все остальные теплоисточники, такие как ТЭЦ-2, котельная поселка Комсомольский, имеют независимые от Усинского водовода источники водоснабжения. ТЭЦ-1 и котельная поселка Заполярный при необходимости также могут переключиться на резерв.

Также участники совещания приняли решение об оповещении населения по ограничению проезда тяжелой гусеничной техники и «Трэколов» в районе аварийного участка водовода.

– В декабре 2016 года под поселком Заполярный вездеход наехал на водовод, – рассказал советник мэра по общим вопросам и связям с общественностью Александр Литвинов. – Виновный скрылся с места аварии и до сих пор не найден. Тогда поселок на время восстановительных работ на несколько часов остался без воды. Поэтому нам надо минимизировать риски в работе резервной трубы Усинского водовода. Скоро он местами скроется под снегом. В связи с этим будем регулярно оповещать воркутинцев и предприятия об административной и даже уголовной ответственности в случае наступления техногенной аварии при незаконном проезде вездеходов, «Трэколов» и снегоходов по Усинскому водоводу.

Участники совещания решили установить на участке между 14-й и 16-й камерами предупреждающие знаки по ограничению въезда тяжелой гусеничной и иной техники через Усинский водовод в тундру. Проезд будет возможен только по оборудованному переезду дороги, ведущей на Бованенково. Проезд техники через оленьи переходы в районах 11 -й, 16-й и 20-й камер тоже запрещен.

Галина ГАЕВА

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