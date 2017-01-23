На Коми обрушился снегопад

В конце минувшей недели за четыре дня, с 19 по 22 января, в Сыктывкаре и в ряде районов республики выпало больше половины месячной нормы осадков. Жителям пришлось взяться за лопаты, на столичных улицах снежные заносы убирала многочисленная техника, а сыктывкарский аэропорт вынужденно не принимал и не выпускал самолеты.

Как рассказала «Республике» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, месячная норма осадков для Сыктывкара в январе – 32 миллиметра, а за четыре дня в городе выпало 19 миллиметров.

– Это больше половины месячной нормы, – рассказала Ольга Козак. – Все выходные дни погода в республике оставалась под влиянием обширного атлантического циклона с низким атмосферным давлением. Сохранялся порывистый западный ветер, прошли снегопады, местами сильные, на востоке с метелью. Особенно много снега выпало в южных и центральных районах республики. С понедельника погода в Коми кардинально меняется.

По словам метеоролога, в начале этой недели в Коми прошло ультраполярное вторжение арктического холода. Холод надвигается на юг с Карского моря. Но таких морозов, какие были в начале месяца, ждать уже не придется. Если в середине недели ожидается понижение температуры, то к следующим выходным снова потеплеет.

Обильные снегопады стали настоящим испытанием для работников сыктывкарского предприятия «Дорожное хозяйство». Как рассказал «Республике» руководитель хозяйства Василий Лазуренко, им приходится буквально «штурмом брать снежные заносы». На балансе предприятия 54 единицы техники. Но этого катастрофически не хватает. 16 самосвалов приходится арендовать у сторонних организаций.

– Раньше, бывало, городские организации с пониманием относились и предоставляли нам технику бесплатно: город-то ведь общий и всем хочется ездить и ходить по расчищенным улицам. Сейчас такого нет. А наше предприятие ведь тоже на субсидии, лишних денег нет, – посетовал руководитель дорожного хозяйства столицы. – У нас на обслуживании 311 километров дорог. И это не только город, но и поселки Седкыркещ, Трехозерка, Заречье, Мырты-ю, Затон, Максаковка. Одной организации очень трудно справляться с таким объемом работы. Мы работаем без выходных, круглосуточно. Люди отдыхали только 1 и 7 января.

По словам Василия Лазуренко, наиболее проблемные участки – микрорайоны с индивидуальной застройкой. Оттуда можно хоть целый день не уезжать: только пройдет снегоуборочная техника, как тут же жители домов выбрасывают за ворота снег со своих дворов и крыш. Телефон в диспетчерской дорожного хозяйства не умолкает. Звонят и жильцы домов, и сотрудники МЧС, которым бывает нужно срочно куда-нибудь попасть, но мешают снежные заносы.

– Самое обидное, что люди не всегда понимают, насколько наши службы перегружены в такие дни, – говорит Василий Лазуренко. – Из тех же микрорайонов частной застройки звонят и угрожают «пожаловаться Гапликову или в прокуратуру», если мы срочно не уберем снег. Ну невозможно одной организации с этим справиться. Если хотя бы техники хватало. Плюс еще люди болеют – в городе эпидемия гриппа. К тому же теперь природоохранная прокуратура запретила свозить снег на свалку, которая была на объездной дороге, и мы возим его на центральную свалку ТБО. Расстояние увеличилось, а это же все время. Поэтому мы зачастую сами заваливаем заездные карманы во дворах, потому что некуда убрать снег, а погрузчик не может сразу же приехать и убрать.

Первоочередные участки для уборки – самые узкие улицы города, где, если промедлишь, проехать будет невозможно. Очень мешают уборке снега стоящие у обочин машины и снежные отвалы. По словам Василия Лазуренко, народ возмущается, что на Коммунистической вместо четырех полос осталось три. Но именно из-за скопившегося на обочинах снега и машин по-другому почистить при всем желании не удастся. Там-то, по мнению руководителя дорожного хозяйства, даже при трех полосах можно проехать. А вот на улицах Станционной, Гаражной, Карла Маркса, Интернациональной, Первомайской, Катаева ситуация сложнее: там снег уже некуда толкать.

– Во избежание колейности на дорогах мы пускаем щеточные машины, чтобы подмести до асфальта. Насколько это в наших силах, стараемся сделать дороги проходимыми и проезжими, – подытожил Василий Лазуренко.

В течение трех дней – с 20 по 22 января – погода ломала планы и авиапассажиров. Пурга заметала взлетную полосу сыктывкарского аэропорта (ее оперативно чистили, но снег тоже «работал» быстро), скорость ветра достигала 13 метров в секунду. Так что столица Коми периодически вынужденно и не принимала самолеты, и не выпускала. В том числе испытывала на прочность участников Суперкубка России по хоккею с мячом, которые как раз должны были прибывать в Сыктывкар.

Красноярский «Енисей» долетел до Сыктывкара вовремя, а хабаровский «СКА-Нефтяник», летевший вечером 20 января из Москвы, отправили в Пермь, и добраться до столицы Коми спорт-смены смогли только утром следующего дня. Главный арбитр соревнований Григорий Минаев прибыл в Сыктывкар в срок. А вот его коллеги, включая главного тренера сборной России по хоккею с мячом Сергея Мяуса, – нет. Самолет с ними так и не смог приземлиться в Сыктывкаре 21 января, покружил над городом и улетел обратно в Москву. Как рассказал президент Федерации хоккея с мячом Константин Агафонов, пришлось оперативно формировать новую судейскую бригаду, на помощь позвали арбитров из Кирова и Сыктывкара. Естественно, пришлось отменить мастер-класс с участием Сергея Мяуса.

Генеральный директор компании «Комиавиатранс» Александр Пономарев затруднился с ходу назвать точное число рейсов, которые не смогли прилететь в Коми или улететь из-за непогоды, отметив, впрочем, что на расписании возглавляемой им авиакомпании капризы погоды особо не отразились.

В аэропорту Сыктывкара подтвердили, что самыми стойкими перед непогодой, как ни странно это звучит, оказались маленькие «эльки» – самолеты L-410 «Комиавиатранса». А вот более солидные борта «Аэрофлота», «ЮТэйр» и «России», летающие на других высотах, в этой ситуации оказались в менее выгодном положении.

23 января задержки самолетов, прилетающих в Коми или улетающих из нее, тоже были, сдвиги в расписании составляли, судя по онлайн-табло, от часа до пяти. Но, как пояснили в аэропорту Сыктывкара, с погодой это уже напрямую связано не было, и еще 22 января пассажирам разослали смс-сообщения с предупреждением о задержке рейсов.

А вот железнодорожники на погоду в прошедшие выходные не жаловались: сильный ветер сдул лишний снег с путей. Во всяком случае, как сообщили в пресс-службе СЖД по Сольвычегодскому региону (к его территории относятся железные дороги, находящиеся на территории Коми), никаких сбоев в расписании движения поездов не было, и даже снегоуборочная техника на путях работала не в авральном, а в нормальном режиме.

Артур АРТЕЕВ, Галина ГАЕВА, Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА