Без межевания – не хозяин

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены. Если до наступления следующего года на том или ином участке не будут проведены кадастровые работы, а сведения о местоположении его границ и точной площади не внесут в государственный кадастр недвижимости, то этот участок нельзя будет продать, обменять, подарить и т.д.

Как пояснили в региональном управлении Росреестра, связано это с грядущим вступлением в силу изменений в федеральный закон 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». При этом эти изменения в закон прямо не обязывают владельца участка провести процедуру межевания. Но те, кто ее не проведет, полноправно распоряжаться землей больше не смогут. Даже если сведения об этом участке содержатся в Едином госреестре прав на недвижимое имущество.

Кроме того, те, кто пожелают зарегистрировать свои права на участок, на котором не проведены кадастровые работы, получат отказ. А значит, не смогут оформить эту землю в собственность. На участке без межевания нельзя будет и что-то построить.

Для уточнения границ земельных участков и их площади владельцам необходимо провести кадастровые работы с привлечением кадастровых инженеров (на платной основе). Результатом станет межевой план, который необходимо направить в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Коми для внесения уточнений в государственный кадастр недвижимости (плата за это не взимается).

На данный момент в Коми не установлены границы более чем 193 тысяч земельных участков общей площадью свыше 22 миллионов гектар. В республиканском управлении Росреестра призвали жителей региона заняться межеванием участков заранее, не откладывая эту процедуру на последний момент.

Анна Аянова