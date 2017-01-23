В поддержку студенческих объединений

Министерство образования Республики Коми объявило о конкурсном отборе реализуемых в 2017 году программ развития деятельности студенческих объединений государственных профучреждений.

Конкурс направлен на развитие системы студенческих объединений, повышение роли студенчества в модернизации среднего профессионального образования, участие в формировании социальной политики муниципальных образований республики. На реализацию соответствующих мероприятий образовательные организации – победители конкурса получат дополнительное финансирование из республиканского бюджета на 2017 год в объеме одного миллиона рублей за счет средств государственной программы региона «Развитие образования».

Мероприятия программы подразумевают несколько направлений. Это проекты в области науки и инноваций, направленные на развитие студенческих научных обществ, студенческих конструкторско-исследовательских бюро и лабораторий, поддержку студенческих инновационных конструкторских решений, технического моделирования, развития робототехники, IT-проектов, инновационного предпринимательства.

Кроме того, это проекты в области профессиональных компетенций, культуры и творчества, спорта и здорового образа жизни, волонтерства и социального проектирования, историко-патриотического воспитания и развития студенческого само-управления. Заявки принимаются с 1 по 10 февраля 2017 года.

Галина ГАЕВА