Два претендента

Январь 23, 2017   Общество   Комментариев нет

на должность председателя Верховного суда Коми

24 января в Москве Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит заявления о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Коми. Конкурс на эту должность был объявлен 12 августа прошлого года, прием документов от претендентов завершен 12 сентября.

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ВККС рассмотрит заявления заместителя председателя Верховного суда республики Александра Хамицевича (на фото), ныне исполняющего обязанности председателя, и судьи Верховного суда Коми Павла Пунегова.

Напомним, председатель Верховного суда Вячеслав Шишкин ушел в отставку 8 октября 2016 года.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Юрия Кабанцева, БНК

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