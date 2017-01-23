Два претендента

на должность председателя Верховного суда Коми

24 января в Москве Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит заявления о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Коми. Конкурс на эту должность был объявлен 12 августа прошлого года, прием документов от претендентов завершен 12 сентября.

ВККС рассмотрит заявления заместителя председателя Верховного суда республики Александра Хамицевича (на фото), ныне исполняющего обязанности председателя, и судьи Верховного суда Коми Павла Пунегова.

Напомним, председатель Верховного суда Вячеслав Шишкин ушел в отставку 8 октября 2016 года.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Юрия Кабанцева, БНК