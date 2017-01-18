Минздрав России подготовил проект антитабачной концепции 2017-2022 годов. В документе несколько революционных нововведений. В частности, работодатели могут получить возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудникам, устраивающим перекуры. В среднем курильщики тратят на перекуры до полутора часов в день. Их рабочий день предлагается удлинить пропорционально тому времени, которое уходит на курение в рабочее время. Куришь – работай дольше?

Светлана Шалабудова, ведущий специалист управления образования администрации Ижемского района:

– За время, которое тратят на перекуры, можно увеличить производительность труда в разы. Еще страдают коллеги курильщиков, так как от «куряги» пахнет дымом, а окружающие вынуждены дышать этим воздухом. Не везде есть места для курения, поэтому сотрудники курят рядом со зданием, в котором работают, а это тоже не очень приятно. Подходишь к зданию какой-либо организации (поликлиники, дома культуры, банка, ж/д вокзала), а там кучки курильщиков дымят тебе в лицо.

Ирина Туркина, мастер Микуньского железнодорожного техникума:

– Я против такого новшества, хотя сама не курю. Каждый выбирает свою жизнь сам, и если человек решил для себя курить, это его право. Пусть курит. А при чем тут рабочий день? Тогда надо продлить рабочий день, если человек часто ходит в туалет, если он часто пьет воду или чай.

Вячеслав Попов, член Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр»:

– Согласен полностью с данной инициативой. Считаю, что работодатели должны стимулировать здоровый образ жизни, а наши законодатели – принимать такие законопроекты, которые бы всячески способствовали этому. Более того, предлагаю законодательным органам власти подготовить законопроект, который бы позволял работодателям выплачивать дополнительные премии работникам, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Создание условий для здорового образа жизни должно стать не правом работодателя, а его непосредственной обязанностью.

Юрий Вавилов, общественник из Инты:

– Очередной идиотский проект. Помимо затрат времени на перекуры следовало подсчитать время, затраченное на бесконечные чаепития в рабочее время клерками бесчисленных ведомств. И неплохо бы выяснить итоговую производительность курящего работяги и некурящего лентяя.

Антон Громиш, корреспондент издания «Искра – твоя городская газета»:

– Следует оценивать работника по его профессиональным качествам и исполнительности. Если он добросовестно справляется со своими обязанностями и не имеет взысканий, в чем причина нагружать его лишним рабочим часом? Что же касается неисполнительного работника, то если он все это время так и не смог организовать свой рабочий процесс, то лишний час работы уже не играет никакой роли. Тем более что в этом случае работодатель должен организовать за ним контроль в течение этого дополнительного часа, а тогда для этого может быть привлечен другой работник, который уж точно не виноват в курении этого работника. В общем, инициатива о продлении рабочего дня курильщикам не продумана и в любом случае не имеет никакого отношения к организации труда.

Константин Боталов, предприниматель из Сыктывкара:

– В настоящее время нет законодательного акта, который бы определил статус курильщика. Процесс курения может быть различный по способу, продолжительности, периодичности. Курение – это социальная и психологическая проблема, соответственно, и механизмы ее преодоления должны быть социальные с привлечением профессиональных специалистов-психологов. Есть и другая крайность: если я не курю, веду здоровый образ жизни, то для меня, следовательно, нужно сокращать рабочее время. Почему у нас законодатели так любят все запрещать, но поощряют неохотно? Не нужно забывать, что в соответствии с Основным законом нашей страны мы все равны, и какая-либо дискриминация не допускается. Сейчас это дискриминация по принципу «курит – не курит», завтра будет по другому признаку. Есть ряд профессий, которые вообще не допускают увеличения продолжительности рабочего дня: врачи, водители, охранники, сменные работники. Я не защищаю курильщиков, сам не курю, но считаю, что наличие этой нормы является излишним.

Артур Евграфов, юрисконсульт Корткеросской ЦРБ:

– Безусловно, это эффективная мера борьбы с курением, по крайней мере в рабочее время. С такой пагубной привычкой, как курение, необходимо бороться, а, как говорится, на войне все средства хороши. Курильщики – это рабы своих привычек, причем пагубно влияющих не только на их состояние здоровья, но и окружающих людей. Помимо этого курильщики, пусть и не совсем преднамеренно, возлагают исполнение своих служебных обязанностей на других работников либо просто затягивают весь процесс работы, тем самым снижая эффективность труда, использования рабочего времени. Я всецело поддерживаю такую инициативу.

Игорь Усачев, индивидуальный предприниматель из Корткероса:

– Сам не курю, к борьбе с курением через трудовую дисциплину отношусь положительно. Считаю, что правильнее было бы установить локальным нормативным актом не только место для курения, но и время и длительность перекуров по аналогии с техническими перерывами «кофе-брейк». Вот тебе, родной, 10 минут за два часа: хочешь – отдыхай, хочешь – пей чай, хочешь – травись сигаретой, но по их истечении будь любезен, вернись к работе.

Насколько я знаю, система организации перекуров строго отлажена на предприятиях корпораций, например, в Японии, где с дисциплиной полный порядок, вот и перенять их опыт. Другое дело, что нашим работодателям, скорее, лень будет заморачиваться, а «свобода покурить» станет негласным поощрением для лояльных сотрудников и предметом торга с работником.

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