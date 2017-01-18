ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 января 2017 года №1

О созыве I заседания IV сессии Государственного Совета Республики Коми VI созыва

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регламента Государственного Совета Республики Коми созвать I заседание IV сессии Государственного Совета Республики Коми VI созыва 16 февраля 2017 года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале заседаний Государственного Совета Республики Коми по адресу: г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 8.

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми

А.П. Макаренко