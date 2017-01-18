Трактора и газонокосилки – от спонсоров

Победившие в конкурсе управляющие компании получили подарки от Монди СЛПК

В минувший вторник в администрации Сыктывкара чествовали победителей конкурса на лучшую управляющую компанию столицы Коми. Конкурс, направленный на повышение качества услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирных домов, проходил с 11 января по 10 декабря 2016 года.

Победители были названы уже в декабре минувшего года, а на этот раз в рамках общегородской планерки состоялось торжественное вручение призов руководителям компаний. Призовой фонд заслуживал того, чтобы за него побороться. Компания, занявшая первое место, получила мини-трактор. Технопарк компании, занявшей второе место, пополнился снегоуборщиком, а «бронзовый» победитель получил газонокосилку. Весь призовой фонд был закуплен на спонсорские деньги. В качестве спонсора выступило АО «Монди СЛПК», выделившее на эти цели около двух миллионов рублей.

Эффективность работы управляющих компаний оценивалась по следующим показателям: качество содержания общего имущества и придомовой территории, внешнее благоустройство здания и придомовой территории, подготовка к отопительному сезону и санитарное содержание мест общего пользования. За каждый показатель управляющая компания могла получить от пяти до 14 баллов, максимальное количество баллов по всем показателям при выполнении критериев на сто процентов – 42.

По итогам конкурса в номинации «Лучшая организация по управлению многоквартирными домами с жилищным фондом не менее 20 домов, этажность которых не более 4 этажей» признаны следующие победители:

– первое место – ООО «СЖКХ-Орбита» (41,6 балла);

– второе место – ЭМУП «Жилкомхоз» (41,1 балла);

– третье место – ООО «УК «Октябрьская» (38,5 балла).

В номинации «Лучшая организация по управлению многоквартирными домами с жилищным фондом не менее 30 деревянных домов» первого места удостоено ООО «Наш дом» (38,8 балла), второго – ООО «УК КРИУ» (29,5 балла), третье место заняло ООО «УК РЭКОН» (28 баллов).

На вопрос журналистов, как он оценивает результативность таких конкурсов и будут ли они продолжены в дальнейшем, исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин ответил:

– Если мы сегодня будем пытаться стимулировать работу управляющих компаний только штрафными санкциями или лишением лицензий, это будет не совсем правильно. Во-первых, эти штрафы управляющая компания просто переложит на нас с вами. А что касается лишения лицензий, то лицензированием занимается республика, и мы этого делать не можем. Но нам нужно как-то стимулировать компании, и проведение конкурса – один из таких путей. Насколько это эффективно – это второй вопрос. Что касается Монди СЛПК, это социально ориентированная компания, и у нас с ней хорошие партнерские отношения. В рамках этого партнерства Монди СЛПК выделил средства на проведение конкурса. Вообще его роль как нашего социального партнера очень велика. Когда мы с ними оговаривали, на что пойдут деньги, они были обеими руками за.

Помимо средств на проведение конкурса управляющих компаний в минувшем году в рамках социального партнерства Монди СЛПК выделил на нужды города более трех миллионов рублей. На эти деньги была приобретена уличная аппаратура для озвучивания городских мероприятий, проводились городские конкурсы, организовывались фотовыставки, поощрялись талантливые дети и их наставники, а также была оборудована пешеходная зона на улице Кирова.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой администрации МО ГО «Сыктывкар».

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