София Киреева передала пост

В усть-цилемской газете «Красная Печора» сменился главный редактор. В последний рабочий день 2016 года эту должность заняла Татьяна Дуркина, которая ранее возглавляла организационно-аналитический отдел районного центра культуры, досуга и кино.

Прежний главред издания София Киреева отработала в газете 47 лет. Именно она порекомендовала администрации района Татьяну Дуркину на редакторскую должность. В беседе с журналистом «Республики» София Киреева призналась, что собирается и дальше продолжать писать:

– Сейчас надо отдышаться, съездить на малую родину в Белоруссию, в Сыктывкар по делам. А писать, конечно, буду, тем более летом Усть-Цильме 475 лет, сколько всего намечается.

Марина Щербинина