Кондукторов заменят валидаторы

В сфере пассажирских перевозок Сыктывкара грядут перемены

В четверг представители столичной мэрии и управления транспорта минпрома Коми вместе с журналистами провели рейд с целью проверки качества пассажирских автоперевозок, которые в Сыктывкаре осуществляет САТП-1. Пока предприятие обслуживает городские линии временно, но с 1 февраля оно будет постоянным и единственным перевозчиком. Контрольной проверке подверглись наиболее оживленные автобусные маршруты №№ 5, 15, 46, 17, 18 и 19.

Грубых нарушений не обнаружено

Причиной для проведения рейда послужили множественные жалобы от горожан на то, что в новогодние каникулы автобусы ходили чрезвычайно редко, и людям приходилось подолгу мерзнуть на морозе. Мэрия взяла этот вопрос на контроль, на базе САТП-1 организовали «горячую линию» по вопросу пассажирских перевозок, жалобы принимались также через веб-приемную для физических лиц администрации города. Кроме того, с этого года все пассажирские перевозки в городе будет осуществлять САТП-1, поэтому решили посмотреть, как предприятие с этим справляется.

Как рассказала «Республике» ведущий специалист отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства столичного управления ЖКХ Елена Король, в ушедшем году пассажирскими перевозками в Сыктывкаре занимались два предприятия – САТП-1 и ООО «Гермес». 12 декабря было объявлено два аукциона на право заключения договора на оказание транспортных услуг населению в 2017 году. Но поскольку срок действия контракта завершался в конце декабря, а конкурс еще не прошел, с САТП-1 заключили временный договор на перевозки до 1 февраля. ООО «Гермес» от временного договора отказалось. Первый аукцион состоялся 3 января, выиграло его САТП-1. Второй лот был разы-гран 10 января, и взяло его тоже САТП-1, которое и будет осуществлять все пассажирские перевозки по Сыктывкару в 2017 году.

В ходе рейда проверялось не только соблюдение интервала движения, но и наличие расписаний на остановочных комплексах, санитарное состояние автобусов и температурный режим в них, а также добросовестность работы кондукторов, которые нередко пренебрегают своей обязанностью объявлять остановки.

Инспектирование началось с самой оживленной остановки в центре города, напротив магазина «Детский мир». Время для проверки было выбрано межпиковое, то есть когда утренний час пик уже прошел, а обеденный еще не наступил. Допустимый интервал движения в этот период колеблется в пределах 6-12 минут. Возможно, потому, что день для рейда выбрали весьма благоприятный – на улице было всего три градуса ниже нуля, все автобусы укладывались в эти временные рамки. На пару минут выбился из графика только автобус №18. Расписания автобусов на остановках везде наличествовали, и во всяком случае во время проведения рейда все остальные требования тоже были соблюдены, не было особых нареканий и от пассажиров, стоявших на остановках. Правда, на маршруте №19 не было кондуктора, а на кабине водителя висела табличка «Оплату за проезд производит водитель».

Частники придут на подмогу

После рейда журналистам предоставили возможность задать вопросы директору САТП-1 Александру Рукавишникову. В первую очередь у него поинтересовались, чем была обусловлена ситуация со сбоем транспортного движения в праздничные дни и какова вероятность того, что это не повторится вновь. Как пояснил директор предприятия, с 1 января САТП-1 одно обслуживает город, так как ООО «Гермес» от временного договора отказалось.

– Восемь праздничных дней мы работали по графику выходного дня, – рассказал Александр Рукавишников. – Пик возмущений пассажиров пришелся на 5 и 6 января, потому что в эти дни многие предприятия работали, а САТП-1 продолжало работать в режиме выходного дня. С 9 января предприятие работает в полном режиме, вся маршрутная сеть закрыта. В морозы, естественно, возросло число поломок, но техническая служба достаточно уверенно с ними справлялась.

На вопрос, сможет ли предприятие в одиночку справиться с обслуживанием всех городских маршрутов, Александр Рукавишников ответил, что в целом ресурсная база «Комиавтотранса» достаточно большая – площадью 8,5 га, из которых на площади 2,5 га находятся теплые гаражи.

– Благодаря теплым гаражам мы достаточно легко можем переносить сильные морозы. За последние три года подвижной состав активно обновлялся, закупались автобусы ПАЗ и ЛиАЗ, а в 2016-м закупили сорок газомоторных автобусов. По большей части САТП-1 работает своим подвижным составом, а недостающий транспорт берет в аренду у частных предпринимателей, и у того же ООО «Гермес». Сейчас в ООО «Гермес», которое в этом году не будет обслуживать городские линии, идут увольнения, а мы принимаем их людей на работу. Кроме того, после банкротства компании «Альфа-Транс» осталось достаточно много технически неисправного подвижного состава, который можно отремонтировать и выпустить на линию, – рассказал директор САТП-1.

Вместо мелочи – электронный проездной

Пояснил директор автопредприятия и ситуацию с отсутствием кондукторов в некоторых автобусах. По его словам, на некоторых не самых оживленных городских маршрутах содержание кондукторов экономически невыгодно предприятию. Есть такие маршруты, как, например, №19, где дневная выручка была меньше, чем зарплата, которую выплачивали кондуктору. По словам Александра Рукавишникова, проще было вообще бесплатно возить пассажиров, чем платить зарплату кондуктору. Водитель имеет право обилечивать пассажиров, и за определенную доплату функцию продажи билетов возложили на него. Это экономнее, чем содержать еще одного работника.

В ближайшем будущем, по словам Александра Рукавишникова, кондукторы вовсе исчезнут из автобусов. Необходимость в них отпадет, так как в городском транспорте планируется ввести электронные проездные билеты, которые пассажир при входе в автобус будет прикладывать к валидатору, и с него, как с электронной карты, будет автоматически списываться сумма оплаты проезда. В планы САТП-1 входит начать процесс сокращения кондукторов уже в текущем году. В автобусах установят специальную аудио- и видеоаппаратуру. Остановки будут объявляться в автоматическом режиме.

– Контракт, заключенный между нами и администрацией города, включает в обязательном порядке наличие аудио- и видеоинформаторов в автобусах, – рассказал директор автотранспортного предприятия. – Конечно, за один день они у нас не появятся, поскольку часто бывает, что их даже на заводах-производителях нет в наличии: в России сейчас идет массовое переоснащение пассажирского транспорта. Но в максимально сжатые сроки мы это оборудование обязательно установим. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями-производителями, которые готовы предоставить оборудование в рассрочку. Постепенно от работы кондукторов предприятие откажется. Усилят и оснастят специальным оборудованием контрольно-ревизионную службу. Контролеры на выходе будут прикладывать электронную карту пассажира к специальному считывающему устройству и увидят, когда произведена плата за проезд. Баланс электронного билета можно будет пополнять с помощью терминалов. Требования, которые нам предъявляет городская администрация, автоматом будут предъявляться и к каждому частному предпринимателю. То есть если положено в автобусе иметь аудио-, видеоинформаторы, систему ГЛОНАСС, то все это оборудование должно быть и у них в наличии.

По мнению Александра Рукавишникова, это полностью прозрачная схема, к тому же позволяющая вести точный учет перевезенных льготников. Если сейчас их количество высчитывается по определенной методике, то потом будет полностью персонифицированный учет того, сколько каждый льготник за год «накатал». Как только он приложит билет к валидатору, эти данные сразу же поступят на сервер. В компьютерной базе можно будет увидеть, сколько пассажиров за определенное время проехало в городе и сколько среди них льготников.

Рассказал Александр Рукавишников и о грядущих изменениях на городских пассажирских линиях. В частности, на полторы-две минуты будут увеличены интервалы движения маршрутов №№ 18 и 54. Руководство САТП-1 объясняет это необходимостью «развести» во времени эти два маршрута, так как они буквально наступают друг другу на пятки, ездят один за другим. Теперь через каждые три минуты будет подходить либо 18, либо 54 автобус. Также в ближайшее время добавится 33-й маршрут «Новый автовокзал – ЛПК», который в САТП-1 запускали уже в декабре в тестовом режиме. Просто на период каникул, когда предприятия не работали, этот маршрут временно снимали.

– Со следующей недели мы обязательно запустим 33-й маршрут, а также маршрут № 22 «Верхняя Максаковка – Торговый центр «Макси». Я думаю, что они помогут разгрузить автобусы №№ 18 и 54.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и cs621927.vk.me

В первом квартале 2017 года плата за проезд в автобусах городских маршрутов в Сыктывкаре может повыситься. На сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира составляет 32 рубля.

– Окончательную цену ус-танавливает тарифный комитет, а мы сейчас готовим заявление и техническое обоснование. О новой цене пассажиры будут оповещены за десять дней до повышения, – рассказал директор САТП-1 Александр Рукавишников.

В Татарстане в 2016 году проезд в городском автобусе стоил 25 рублей, в этом году его стоимость будет повышена. В Кирове с 1 февраля проезд будет стоить 22 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге проезд в автобусе стоит 50 рублей.