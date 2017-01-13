В Сыктывкаре покажут ультрафиолетовые иконы

В воскресенье в столице Коми открывается выставка православной иконы «Рождественский дар». С образцами православной иконописи можно будет ознакомиться 14-15 января в Торгово-промышленной палате республики.

Среди прочего на выставке представят иконы, выполненные методом ультрафиолетовой печати на стекле. Такие иконы долговечны, не боятся сырости и яркого солнца. Посетители выставки смогут внести посильное добровольное пожертвование на восстановление православных святынь в Республике Коми и получить икону в качестве рождественского дара. Во время выставки специалисты дадут посетителям консультации по возникающим вопросам и покажут документальные фильмы об иконах.

По информации регионального миннаца, организатором выставки выступил благотворительный фонд возрождения культурно-исторического наследия республики «Преемственность», который создан в 2016 году по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Эта выставка станет первым мероприятием фонда.

Артур АРТЕЕВ