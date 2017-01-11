Долг человека и прокурора

Ветеран прокуратуры Юрий Князев пишет стихи и собирает воспоминания о сотрудниках надзорного ведомства

12 января исполняется 295 лет со дня создания прокуратуры России. К этой дате старший советник юстиции в отставке Юрий Князев преподнес прокуратуре республики своеобразный подарок – гимн, а точнее стихи, которые, по мнению автора, могут стать официальным гимном прокуратуры Коми. Теперь дело за музыкой.

Как пояснил «Республике» сам Юрий Князев, в отставке у него появилось больше времени для творчества. Во время работы в прокуратуре «отвлекаться» на стихи не очень получалось. Журналистам Коми Юрий Князев известен в первую очередь как старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ. Но многие сотрудники прокуратуры помнят его как старшего следователя, который успешно расследовал ряд сложных «хозяйственных» дел, в том числе и коррупционной направленности. Юрий Князев убежден, что современная коррупция, с которой борются нынешние прокуроры, немногим отличается от той, что разъедала СССР. Сейчас разве что суммы масштабнее, но приемы и методы мздоимцев не слишком изменились.

Дело пожарной охраны

Как подчеркнул Юрий Князев, те, кто считает, что коррупции в СССР не было, сильно заблуждаются. Просто советские мздоимцы, условно говоря, знали меру и блюли приличия: неправедно нажитое богатство напоказ не выставляли, не слишком шиковали, виллы в Испании не покупали. Хотя были и исключения – иные руководители откровенно «барствовали». Кстати, именно это несоответствие всеобщему советскому аскетизму чаще всего и привлекало к «оборотням с партбилетом» внимание правоохранителей, в том числе и сотрудников прокуратуры, которые тогда, напомним, возбуждали и расследовали уголовные дела.

В декабре прошлого года в Коми было возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника регионального управления противопожарной службы и гражданской защиты Игоря Терентьева. По данным следствия, он создал в управлении некий фонд, куда сотрудники в добровольно-принудительном порядке отдавали часть начисляемых им премий. По версии защиты, деньги шли на нужды управления. Очень похожее уголовное дело Юрию Князеву пришлось расследовать еще в 80-х годах прошлого века, фигурантом его был по иронии судьбы начальник управления пожарной охраны МВД Коми.

По воспоминаниям Юрия Князева, сотрудник МВД имел много положительных качеств: смелый (награжден тремя медалями «За отвагу на пожаре»), решительный, легко сходился с людьми и умел поддерживать с ними теплые дружеские отношения, был щедр – вот только иногда за чужой счет.

Так, например, начальник управления пожарной охраны обеспечил своих знакомых дополнительным доходом – за счет страховой компании. Единственная страховая компания в СССР была заинтересована в профилактике пожаров, чтобы сократить страховые выплаты. Поэтому страховщики даже оплачивали работу инспекторов, которые эту профилактику проводили. В итоге многочисленные друзья и знакомые начальника пожарной охраны, в том числе высокопоставленные, оказались в числе активных пропагандистов пожарной безопасности. Естественно, профилактической работой новоиспеченные «инспекторы Госпожнадзора» себя не утруждали, но денежное вознаграждение за нее получали регулярно. Сумма была сравнима с тогдашней средней зарплатой – около ста рублей.

Деньги за «пропаганду пожарной безопасности» получала также секретарша начальника управления и ее многочисленные родственники. Но наличные они не клали в свой карман: средства шли на, как сказали бы сейчас, «представительские расходы» – какую-нибудь комиссию «принять» с чайком-кофейком и чем покрепче, важного посетителя деликатесами попотчевать. О «гостеприимстве» начальника пожарной охраны по городу буквально легенды ходили.

Для vip-гостей в управлении были заготовлены и сувениры. Их предприимчивый начальник добывал за казенный счет: как-то управление пожарной охраны заказало якобы крайне нужные ему облицовочные плиты у «смежников» – на предприятиях системы исполнения наказаний. Заказ оплатили, но по устной договоренности поставщик «отгрузил» покупателям совсем другой товар – изготовленные умельцами-заключенными сувенирные нарды, шахматы и ножи. Все это потом вручалось высокопоставленным гостям. По воспоминаниям Юрия Князева, после возбуждения уголовного дела следователям пришлось «собирать» эти сувениры по всей стране.

Пожалуй, самой «оригинальной» по сегодняшним меркам взяткой были талоны на бензин. Поскольку система обеспечения автомобильным топливом во всей стране действовала одна, талоны, которые выдавались пожарной охране в Коми, были действительны в любом уголке Союза. И работники управления щедро делились этими талонами с «нужными» гостями.

С «барскими» замашками

Казалось бы, сам начальник управления личной выгоды от такой щедрости за чужой счет не получал, зато он приобретал «дружеское расположение» нужных людей, что порой дороже денег. В какой-то период осознание того, что ему «кое-чем обязаны» очень влиятельные по тем временам лица, сыграло с пожарным злую шутку: он уверовал в собственную безнаказанность.

О том, насколько полезны были нужные связи в СССР, можно судить по одному из эпизодов «барской» жизни начальника управления. Ему, например, на весь отпуск предоставлялся номер повышенной комфортности в одной из гостиниц Адлера, отдыхающего круглосуточно ожидала прикрепленная к номеру машина с водителем. Когда впоследствии следователи поинтересовались у директора гостиницы, с чего вдруг он так старался услужить гостю из далекой Коми АССР, тот заявил, что и два номера бы предоставил, поскольку этот хороший человек спас его от очень крупных неприятностей.

Как-то в начале курортного сезона пришел в гостиницу инспектор Госпожнадзора и выяснил, что огнетушители просрочены, нашел еще ряд нарушений. Деятельность учреждения вообще могли приостановить: в летний период для гостиницы в Адлере это финансовая катастрофа, а для директора – хорошо, если только увольнение. Он, может, и рад был бы купить новые огнетушители, но в Советском Союзе достать их было не так-то просто. Тут на горизонте каким-то чудесным образом и возник начальник управления пожарной охраны из Коми. У него и огнетушители «лишние» нашлись, и все прочие проблемы с пожарной безопасностью после его появления как-то сразу устранились сами собой.

Был и еще один интересный эпизод: как-то вечером в холле одного из корпусов объединения пансионатов на курорте Адлер отдыхающие, среди которых находился и важный гость из Коми, завели разговор о северной экзотике, кто-то пожелал посмотреть на оленьи рога. Пожарный из Коми заявил, что, если он захочет, «свежие» рога оленя завтра будут в гостинице. Собеседники утверждали, что это невозможно. В конце концов, с одним из оппонентов начальник пожарной охраны заключил пари.

На следующий день в аэропорту рейс из Сыктывкара ожидала толпа любопытствовавших. Самой последней из салона самолета вышла стюардесса, которая несла ветвистые оленьи рога. Следователи потом восстановили «алгоритм» доставки рогов в Адлер. По спецсвязи был поднят начальник пожарного отряда в Воркуте. Он, получив задание, связался с руководством городского аэропорта и заявил, что двое пожарных потерялись в тундре, срочно нужен вертолет для поисков. На самом же деле на вертолете сотрудники полетели в стойбище оленеводов, выбрали оленя с красивыми ветвистыми рогами, и на следующий день северный сувенир отправился по маршруту Воркута – Сыктывкар – Адлер.

В 1983 году Верховный суд Коми АССР вынес приговор пятнадцати фигурантам дела пожарной охраны (на скамье подсудимых оказался не только начальник управления, но и начальники отделов и главный бухгалтер). Экс-руководитель управления за хищение в особо крупном размере получил девять с половиной лет лишения свободы. Как подчеркнул Юрий Князев, это наказание по тогдашним меркам было еще не слишком суровым: советское законодательство предусматривало за крупные хищения социалистической собственности и высшую меру наказания – расстрел.

В том коррупционном деле было множество криминальных эпизодов, вскрылись самые разные схемы злоупотреблений, собранные следствием материалы составили десятки томов. Но сейчас Юрию Князеву вспоминается один эпизод, с уголовным делом напрямую не связанный.

Бывший начальник управления пожарной охраны уже за решеткой знакомился с материалами уголовного дела. Однажды следователю довелось стать свидетелем встречи обвиняемого с одним из сотрудников МВД, который когда-то очень дорожил дружбой со всемогущим пожарным. Когда же в коридоре изолятора опальный экс-начальник искренне обрадовался встрече с другом, хотел с ним заговорить, тот шарахнулся от него, будто от чумного, сделал вид, что не знает.

Тогда следователь впервые увидел в глазах человека, «ходившего под расстрельной статьей», слезы. Пожарного, которому в смелости действительно не откажешь, не сломила перспектива получить высшую меру наказания, но подкосило предательство человека, которого он считал другом.

«Судьбой преподносимый дар»

Вероятно, после того случая в изоляторе по-иному взглянул на жизнь, людей и дружбу не только обвиняемый, но и сам Юрий Князев. Второй сборник его стихов, который он выпустил, выйдя в отставку, посвящен именно настоящей дружбе, которая для поэта – неоценимый «судьбой преподносимый дар», и друзьям, что дают силы жить, «поддерживая словом, делом, взглядом».

Творчеством деятельность Юрия Князева сейчас не ограничивается. Он активно работает в совете ветеранов прокуратуры Коми. И это прежде всего работа с начинающими сотрудниками прокуратуры – будь то благоустройство могил ушедших коллег или рассказы о суровых прокурорских буднях другой эпохи.

По мнению Юрия Князева, сейчас молодежь уже и представить себе не может, как работали прокуроры еще каких-то 30-40 лет назад, что уж говорить о военных и послевоенных годах. И в самом деле, кто представит, что сотруднику прокуратуры, которому надо было добраться до удаленного населенного пункта, выдавали полосатый жезл ГАИ, чтобы остановить попутную машину и доехать до места назначения. В эпоху мобильных телефонов действительно трудно поверить, что следователь прокуратуры проводил допрос свидетеля, перекрикиваясь с ним через реку, поскольку перебраться через нее было невозможно из-за паводка. И, конечно же, в эру гаджетов непросто понять, почему желанной наградой для советского следователя прокуратуры была двухцветная печатная машинка «Юникс» – выдавали ее только лучшим. Чтобы следующие поколения прокуроров не забывали, как все начиналось, совет ветеранов решил создать на сайте прокуратуры республики раздел, посвященный истории прокуратуры Коми и людям, которые в ней работали.

И все же, несмотря на все достижения прогресса, Юрий Князев считает, что новому поколению прокуроров работать сложнее – в первую очередь из-за изменений законодательства. В советские времена, когда у прокуратуры было намного больше полномочий, выполнять прокурорские функции было немного проще. Хотя залог успеха не только на прокурорском, но и на жизненном поприще во все времена один. По словам поэта Юрия Князева, просто надо «быть честным всегда, не вступать в беспредметные споры, чтобы выполнить долг до конца – человека и прокурора».

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Юрия Князева