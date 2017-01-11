Память о протопопе Аввакуме хотят увековечить в Усть-Цильме

В России объявлен конкурс на проект создания памятного знака протопопу Аввакуму в Усть-Цильме. Решение увековечить память о деятеле российской истории принял Культурно-паломнический центр имени Аввакума.

В 2020 году исполнится ровно четыреста лет со дня рождения протопопа Аввакума. В минувшем августе состоялась встреча главы администрации президента России с главами крупнейших старообрядческих согласий – председателем Российского совета Поморской церкви отцом Олегом Розановым и митрополитом Корнилием из Русской православной старообрядческой церкви. По указанию президента страны российское министерство культуры создало организационный комитет по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

– Осталось три года до юбилея, время течет быстро, и, желая достойно встретить столь торжественное событие, мы приняли решение установить памятный знак в Усть-Цильме, – сообщил председатель правления КПЦ имени Аввакума Максим Пашинин. – Недавно одна из улиц этого знаменитого села была названа в честь мученика, теперь же пришла пора прославить иначе память Аввакума.

Культурно-паломнический центр обратился ко всем, кому дорога память мучеников за старую веру, присылать свои эскизы, идеи, мысли о том, каким может быть памятник протопопу Аввакуму. Лучшие будут вознаграждены.

Артур АРТЕЕВ

Аввакум Петров — видный русский церковный и общественный деятель XVII века, идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения.

Еще в 2012 году Культурно-паломнический центр под руководством Вальтера Фота построил памятные часовни в Пустозерске (Ненецкий автономный округ) на месте гибели протопопа Аввакума и его соузников. Когда-то по царскому указу Аввакум был сослан в Пустозерск томиться в земляной тюрьме. Устьцилемам было приказано изготовить земляные срубы для узников, но они отказались, что грозило большой бедой. Прошло 330 лет, все эти годы в среде устьцилемов чтилась память о священномученике Аввакуме, и спустя столетия именно устьцилемы срубили на Пижме лес и построили памятные часовни в Пустозерске.