Четырнадцать елок «Василея»

Зрители фестиваля будут голосовать за песни, украшая новогодний символ

В пятницу, в канун старого Нового года, в селе Усть-Кулом пройдет XXIV республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». В рамках конкурсной программы на сцене районного Дома культуры прозвучат четырнадцать новых песен о родной земле и о любви. В отдельных номинациях будут исполнены эстрадные и шуточные песни.

В этом году «Василей» пройдет под знаком юбилеев. 70 лет отметит один из его отцов-основателей, поэт и самодеятельный композитор Василий Григорьевич Лодыгин. 60 лет исполнится народному хору имени Вениамина Чисталёва «Эжваса дзоридзъяс». Душа коллектива и автор многих исполняемых хором произведений − Василий Яковлевич Гущин, являющийся наравне с Василием Лодыгиным и Василием Чувьюровым идейным вдохновителем фестиваля. 80 лет исполняется республиканскому центру народного творчества и повышения квалификации – неизменному соорганизатору и помощнику в проведении фестиваля.

– В концертной программе так или иначе будут обыграны все перечисленные юбилеи, – рассказала «Республике» начальник усть-куломского районного отдела культуры и национальной политики Ольга Васильева. – Во время концерта также состоится презентация диска-сборника с песнями Василия Гущина «Гущин глас».

По словам Ольги Васильевой, в пять часов вечера в ледовом городке, построенном на площади перед районным Домом культуры, развернется народное гулянье.

– В этом году мы будем по-новому проводить жеребьевку среди авторов, – раскрыла некоторые секреты предстоящего праздника Ольга Васильева. – Во время концерта не будет «обратной прокрутки» конкурсных песен. Обычно после конкурса все прозвучавшие песни исполнялись вновь – только в сокращенном варианте и в обратном порядке.

Зрители будут голосовать за песни, украшая в антракте игрушками-стикерами елки в фойе Дома культуры. Число елок будет равно количеству песен.

– Всего на «Василей» мы ждем полторы сотни участников, – рассказала Ольга Васильева. – Это композиторы, поэты и исполнители. Сейчас они проводят репетиции у себя на местах. В зале Дома культуры 336 мест, и «Василей» традиционно проходит с аншлагом. Билеты раскупают буквально за полчаса.

Традиционно на фестиваль приедет много зрителей из Сыктывкара. Для тех, кто не сможет купить билет, предусмотрена трансляция концерта на большом экране, установленном перед Домом культуры. Режиссером «Василея» выступили Алексей Полубояров из Санкт-Петербурга и Ирина Гулько из Усть-Кулома. Питерский режиссер известен в Республике Коми как постановщик различных культурно-массовых мероприятий. Праздник в Усть-Куломе он ставит уже третий раз.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА