В республике выступит ансамбль «Донбасс»

Артисты из Донецка покажут свои лучшие номера

В январе в Сыктывкаре выступит заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Коллектив из Донецка впервые в рамках культурного обмена посетит Коми. Гастроли пройдут по приглашению республиканской филармонии, а сам концерт состоится 25 января на сцене театра оперы и балета.

– С коллективом ансамбля «Донбасс» мы познакомились на пятом международном фестивале «Друзья в гостях у «Казаков России», который прошел в минувшем сентябре в Липецке, – рассказала «Республике» директор филармонии Мария Балмастова. – В фестивале кроме «Донбасса» и «Асъя кыа» также участвовал ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Мастерство всех ансамблей высоко оценили профессиональные артисты и зрители Липецка. Союзом национальных профессиональных коллективов было принято решение поддержать культурное наследие города Донецка и помочь «Донбассу» в организации гастролей по России. Эта идея уже нашла свое воплощение в совместной программе «Мир сквозь танец» ансамблей «Донбасс» и «Лезгинка», показанной в Дагестане.

По словам Марии Балмастовой, ансамбль «Донбасс» по праву можно назвать своеобразной визитной карточкой Донецкого края. Это единственный профессиональный творческий коллектив, награжденный почетным знаком «Шахтерская слава» первой степени.

– В этом году прославленному донецкому коллективу исполняется восемьдесят лет, – добавила Мария Балмастова. – Разнообразие, эмоциональность музыкальных ритмов, артистизм и мастерство исполнителей – это неизменные составляющие успеха коллектива.

В столице Коми донецкий ансамбль выступит с лучшими номерами: «Ой, то не вечер», «Калинка», «Русский танец», казачий пляс «Как за Кальмиус-рекою». Также зрители услышат вокальные номера в исполнении заслуженной артистки Украины Виктории Струковой, лауреата международных конкурсов Евгения Васькина, соло на баяне заслуженного артиста Украины Сергея Устименко.

В одной программе вместе с «Донбассом» выступит государственный ансамбль песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа». Он традиционно приветствует гостей концертным номером «Тулыс». В финале концерта солисты обоих ансамблей и хор ансамбля «Асъя кыа» исполнят песню «Я лечу над Россией».

Артур АРТЕЕВ

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» создан в октябре 1937 года. Лауреат многих международных конкурсов, звание заслуженного он получил в 1966 году.