Василий Лодыгин стал народным поэтом Коми

Одному из отцов-основателей фестиваля «Василей» Василию Лодыгину присвоено почетное звание «Народный поэт Республики Коми». Соответствующий указ в понедельник подписал глава региона Сергей Гапликов.

Василий Лодыгин – поэт, член Союза писателей Коми, ответственный секретарь редакции газеты «Парма гор». В указе отмечено, что почетное звание присвоено за особые заслуги в развитии литературы.

– Сам я этого не ожидал, – признался «Республике» Василий Лодыгин. – И даже не знал, что меня наградили. Узнал только после того, как об этом рассказали в новостях по телевидению, и вечером после работы меня начали поздравлять знакомые и соседи. Я уже заслуженный работник культуры республики и России. Но для получения звания народного поэта нужно было иметь почетную грамоту правительства республики. Она у меня тоже оказалась – только вручали мне ее еще в 1979 году.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА