Пик холода пройден

Таких морозов, как в этом году, в Коми не было уже тридцать лет

Минувшие новогодние каникулы в республике оказались аномально холодными. Со второго и третьего января Коми сковали морозы, которые продержались почти неделю. Только 9 января под натиском североатлантического циклона январская стужа начала сдавать позиции.

Как рассказала «Республике» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, столь масштабные по интенсивности, продолжительности и распространению по территории морозы в последний раз были зафиксированы в Коми тридцать лет назад.

– Но в 1987 году температура была еще ниже, – уточнила Ольга Козак. – А сильные январские морозы в республике были и в 2015 году.

По словам Ольги Козак, в этом году на территории Коми произошло ультраполярное вторжение арктического холода. В ночные и утренние часы температура воздуха в большинстве районов региона, включая Сыктывкар и пригороды, понижалась до

-38…-430С. Среднесуточная температура была в основном на 15-25, на севере местами на 30 градусов ниже климатической нормы. 7-8 января минимальная температура понижалась до -38…-450С, в Интинском районе до -490С.

Рекорд падения температуры был зафиксирован в ночь на 7 января на метеостанции Окунев Нос (север Усть-Цилемского района). Здесь столбик термометра опустился до пятидесяти градусов ниже нуля.

– Переживали мороз нормально, – сообщила «Республике» по телефону глава села Окунев Нос Татьяна Филиппова. – В селе более семисот жителей. В домах в основном печное отопление. От котельной тепло идет в садик, школу, администрацию, библиотеку, Дом культуры и в семь четырехквартирных домов. Везде батареи были горячими. Сбоев в работе котельной не было. Это в Москве поднимают панику при минус тридцати, а нам и минус пятьдесят привычно.

Как отметила Ольга Козак, сейчас под натиском атлантического циклона повышение температуры продолжится. Во вторник температурный фон войдет в климатические рамки, а со среды уже будет превышать их. Теплая со снегопадами погода сохранится до конца недели. На большей части территории республики в ночные часы температура воздуха будет понижаться до -9…-150С, дневная температура повышаться до -4…-90С, на юго-западе возможно до нуля. Холоднее предполагается в Заполярье, в пределах -15…-200С ночью и -8…-150С — днем.

– До Крещения морозов точно не будет, – заверила метеоролог. – Вторая и третья декада января в южных районах окажутся теплыми, в северных – умеренно холодными. Даже если в конце января и вернутся морозы, то они будут уже не столь интенсивными и продолжительными.

Пятого января из-за сильного мороза были перенесены авиа-рейсы из Сыктывкара в Инту и Усинск. Также был отменен второй этап кубка главы Коми по ледовым трековым гонкам «Супершип». Его планировали провести 8 января.

По многолетним данным, самым морозным выдалось Рождество в Сыктывкаре, Усть-Цильме и Печоре в 1950 году. Минимальная температура тогда понижалась до -43,30С, до -46,80С и до -49,80С соответственно. В Ухте абсолютный минимум 7 января зафиксирован в 2002 году — -40,50С, в Воркуте — в 1998 году — -44, 20С.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА