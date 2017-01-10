Правительство Коми утвердило два новых проекта

Накануне нового года в республике был образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам региона. В состав совещательного органа под председательством главы Коми Сергея Гапликова вошли представители законодательной и исполнительной власти республики, органов местного самоуправления и общественных организаций.

По словам первого зампреда правительства Коми Ларисы Максимовой, новая структура будет нацелена на принятие управленческих решений в республике в рамках реализации принципов проектного управления.

В ходе первого заседания президиум совета утвердил два проекта, реализация которых в 2017 году позволит обеспечить повышение качества оказания услуг населению в сфере здравоохранения, а рынок труда в городах и районах – рабочими кадрами.

Первый проект нацелен на повышение качества оказания услуг населению в сфере здравоохранения посредством развития санитарной авиации.

– Чтобы обеспечить больший охват людей, нуждающихся в экстренной госпитализации, будет приобретен вертолет с дислокацией в ухтинском поселке Шудаяг, где базируется больница, готовая принимать пациентов из южной части региона. При этом ныне действующая база в Печоре будет сохранена для покрытия северного куста, – рассказала и.о. министра экономического развития Республики Коми Марина Анисимова. – Мы тщательно просчитали логистику, благодаря проекту возможно будет доставлять воздушным транспортом пациентов с инсультом или инфарктом в лечебное учреждение в центре региона в первые так называемые «золотые полчаса».

Второй проект предусматривает обеспечение рабочими кадрами всех отраслей экономики.

– Проработана система прогнозирования потребностей в узкопрофильных специалистах, а также формат их подготовки и переподготовки, – отметила начальник управления проектного офиса Наталья Жегунова. – В эту большую и очень важную для республики работу будут вовлечены в новом году и учреждения образования, и центры занятости, а также сами работодатели, нуждающиеся в трудовых резервах. Наша задача – сбалансировать рынок специалистов во всех муниципальных образованиях.

Оба проекта получили положительное заключение Общественной палаты Республики Коми.

Всего на федеральном уровне реализуется 11 приоритетных направлений стратегического развития. Республике Коми удалось подключиться к пяти из них: здравоохранение, образование, ЖКХ, малое и среднее предпринимательство, моногорода. При этом по качеству и срокам подготовки проектов регион по итогам 2016 года занял лидирующие позиции в стране, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Роман СЕМЕНОВ