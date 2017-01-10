Морозы без ЧП, елки без огней

Новый, 2017 год начался в республике с сильнейших морозов, проверивших на прочность системы жизнеобеспечения всех городов и весей региона. Сыктывкар и Ухта это испытание преодолели без серьезных ЧП, хотя совсем без эксцессов не обошлось.

В столице Коми в ночь с 4 на 5 января была перекрыта часть улицы Савина в районе дома №53. Как сообщила пресс-служба столичной администрации, аварию ликвидировали к полудню, а затем «проводились подготовительные работы по обеспечению штатной работы трассы».

8 января в Эжвинском районе произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения, из-за чего несколько домов на проспекте Бумажников остались без воды. Утечку оперативно ликвидировали работники ЭМУП «Жилкомхоз».

9 января коммунальщики восстанавливали водоснабжение в двух домах по улице Оплеснина.

Сильные морозы начались с 4 января, а до этого, в том числе и в сам Новый год, погода была вполне комфортной для зимних прогулок. В один из таких вечеров корреспонденты «Республики» обнаружили, что праздничные огни на главной елке в столице Коми горят не круглосуточно, а по графику.

– Действительно есть график включения и выключения праздничной иллюминации на главной елке республики, в соответствии с этим графиком мы и устанавливаем таймер, – подтвердил «Республике» эту информацию директор муниципального казенного предприятия «Жилкомсервис» Дмитрий Муллаянов. – В 15.10 или 15.15 елочный таймер включается, а в ночное время выключается вместе с городским уличным освещением. Зачем лампам гореть ночью, когда на площади никого нет? Ведь на это тратятся деньги из бюджета, огромные средства. Единственная ночь, когда иллюминация на елке не выключается до утра, – новогодняя.

Сколько удается сэкономить городскому бюджету благодаря ночному отключению елок, собеседник издания сообщить затруднился, но заверил, что экономия существенная: ведь в елочных гирляндах не светодиодные лампы, а обычные лампочки накаливания, которые потребляют много энергии.

По такому же графику зажигаются огни на всех городских елках Сыктывкара. Правда, на сей раз в одном из новогодних городков случился казус: вечером 31 декабря погасла иллюминация на елке в микрорайоне Орбита. Как рассказал Дмитрий Муллаянов, поступил звонок с жалобой, что в 23 часа неожиданно «погасла» елка на Орбите. Как выяснилось, это произошло из-за того, что неправильно установили таймер. Работники «Жилкомсервиса» подъехали на место и быстро все исправили.

А вот в Ухте елочная иллюминация на ночь не отключается.

– Зачем ее отключать – это же все-таки Новый год, – удивился вопросу мэр Ухты Магомед Османов.

Что касается систем жизнеобеспечения «северной жемчужины», где температура воздуха опускалась до минус 42 градусов, то все они работали в штатном режиме.

– Морозные дни Ухта пережила нормально, без эксцессов, народ не роптал, дороги были вычищены, – сообщил «Республике» ухтинский градоначальник. – Проблемы возникли в поселках – на Яреге и в Боровом, где деревянный жилфонд. Там в некоторых домах из-за незакрытых плотно дверей подъездов замерзли стояки. Жильцы нескольких квартир жаловались, что у них вода замерзла. Но так как у них центральное водоснабжение, люди без воды не сидели. Аварийные службы выезжали по семи-десяти адресам и проводили необходимые работы.

Никаких жалоб от горожан на транспортное обслуживание, по словам ухтинского градоначальника, ни через интернет-приемную, ни через «аварийку» не поступало.

Галина Владис

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА