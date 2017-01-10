Аптеки ждут контрольные закупки

С января 2017 года законодатели усиливают контроль над отпуском всех лекарственных препаратов рецептурного отпуска.

Порядок отпуска рецептурных лекарственных препаратов определен приказом российского министерства здравоохранения и социального развития №785 «О порядке отпуска лекарственных средств». Приказ действует от 14 декабря 2005 года. Именно он регламентирует порядок отпуска лекарственных средств из аптек независимо от формы собственности.

Тем не менее в розничной аптечной сети сложилась тенденция к продаже лекарственных препаратов, подлежащих рецептурному отпуску, без назначения врача или по его «устной» рекомендации без соответствующего рецепта. В связи с этим граждане имеют возможность приобретать препараты, в том числе сильные антибиотики, без контроля их применения специалистом. Но уровень самолечения населения в последнее время стремительно растет, а иногда, по данным Минздрава России, оборачивается трагичными последствиями.

Между тем практически 70 процентов зарегистрированных в стране лекарственных препаратов должны отпускаться строго по рецептам, и только 30 процентов – без него. С нового года законодательство ужесточилось в части контроля и надзора за аптеками.

Как сообщила «Республике» руководитель Росздравнадзора по Республике Коми Марина Абрамова, изменения внесены в федеральный закон №294, в котором появилось понятие «контрольная закупка». Правда, как отметила руководитель ведомства, пока еще не определены подзаконные акты, определяющие возможность контролирующим органам проводить эти мероприятия.

Марина Щербинина

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА