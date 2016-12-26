Две школьницы из Коми продолжат обучение в Чехии

В минувшую пятницу в театре драмы имени Виктора Савина состоялась традиционная церемония вручения «Малой Нобелевской премии» учащимся, отличившимся в изучении школьных дисциплин, и их наставникам.

Конкурс, учрежденный нефтяной компанией «Нобель Ойл» еще в 1993 году и начинавшийся как муниципальный, шесть лет назад приобрел статус республиканского. В рамках трехстороннего соглашения его учредителями являются правительство Коми, компания «Нобель Ойл» и коммерческий банк «Рублев». Всего на конкурсе были представлены две возрастные группы и семь номинаций. Все ребята прошли начальный отбор на муниципальном уровне. В итоге из 405 заявок в финале оказались 117.

Как рассказал президент компании «Нобель Ойл» Григорий Гуревич, количество участников в этом году не уменьшилось, суммы наград – тоже. Победитель и его наставник получили премии в сумме 15 тысяч рублей. С каждым годом количество заявок на конкурс растет, но при этом растет и качество представленных работ. Сюрпризом для конкурсантов стала новая номинация, которую компании «Нобель Ойл» предложили их чешские партнеры. Победители в этой номинации смогут поехать в Чехию на целый год обучаться чешскому языку, после чего у них будет возможность поступить в любой из чешских университетов.

Григорий Гуревич сообщил, что, даже если эти ребята и покинут Коми, все равно их таланты и стремление к знаниям нужно поддерживать. Пусть они и станут работать в Москве или Санкт-Петербурге, но, если чего-то серьезного добьются в жизни, все равно останутся гордостью республики, которая их взрастила.

Практически эту же мысль высказал в своем поздравительном слове конкурсантам глава Коми Сергей Гапликов. Выйдя на сцену, он сразу попросил зажечь свет в зале.

– Я не актер, но теперь понял, почему артисты играют на освещенной сцене и при выключенном в зале свете. Когда не видишь глаз зрителей, волнение меньше. Но я хочу видеть ваши лица, – пояснил он.

Глава выразил пожелание, чтобы «гордость и будущее республики» скорее подрастали, так как ему очень нужны хорошие помощники, и чтобы Малая Нобелевская премия переросла для них в настоящую Нобелевскую.

– Чтобы мы вешали ваши портреты, гордились вами и вспоминали, что когда-то в этом зале вручали вам премию, – заключил он.

Премию «За достижения в изучении точных наук» вручал ребятам Сергей Гапликов. Она была предусмотрена в двух возрастных категориях. Лучшими знатоками точных наук на этот раз стали интинец Артур Кирунец и сыктывкарец Кирилл Паршуков. Премий в номинации «За достижения в изучении естественных наук» были удостоены Александра Паршина из Сыктывкара и Екатерина Нестерова из Усть-Куломского района. Лучшими языковедами были признаны Карина Ширманова из Печоры и Олеся Богайчук из Удорского района. Наград «За достижения в изучении общество-знания» были удостоены интинец Максим Торопов и ухтинец Дмитрий Желобнев. Премии за творческие достижения получили Павел Панюков из Прилузья и Валерия Казунина из Усинска, а за достижения в техническом творчестве были награждены Леонард Дудкин из Инты и Владислав Антипов из Сыктывкара. Приз в номинации банка «Рублев» за достижения в области экономики достался Алексею Рудневу из Инты.

Под занавес церемонии прошло вручение специального приза для учащихся 11-х классов – годового обучения чешскому языку в Чешской Республике. Возможность полностью за свой счет обучить двух победителей конкурса «Малая Нобелевская премия» предоставила специализированная школа Rener Education города Ческе-Будеёвице. Воспользоваться счастливым случаем могли только одиннадцатиклассники, ставшие победителями муниципального этапа премии и подавшие заявки на обучение. Этими счастливчиками стали Наталья Лобанова из Сосногорска – победительница в номинации «За достижения в изучении общество-знания» и Александра Паршина из Сыктывкара, победившая в номинации «За достижения в изучении естественных наук». Награды им вручили президент компании «Нобель Ойл» Григорий Гуревич и генеральный директор FAIRDIP Finance, представитель специализированной школы Rener Education Олег Куликов.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА